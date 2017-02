Married At First Sight: de liefde op een Excel-sheet

Bioloog Patrick van Veen over Married At First Sight, het programma waarin de deelnemers elkaar voor het eerst zien voor het altaar op hun eigen bruiloft.

Het blijft bizar: de vrijgezellen die door het team wetenschappers in Married At First Sight aan elkaar wordt gekoppeld, trouwen een paar minuten nadat ze zich aan elkaar hebben voorgesteld. Na de bruiloft gaan ze op huwelijksreis om elkaar beter te leren kennen. Toch hebben zich voor het tweede seizoen van het RTL 4-programma ruim duizend Nederlandse single mannen en vrouwen aangemeld.

„Wat ik merk als ik met kandidaten praat is dat veel mensen extreem wanhopig zijn”, zegt bioloog Patrick van Veen (46). Samen met psycholoog Jean-Piere van de Ven, seksuologe Ingeborg Timmerman en theologe Manuela Kalsky vormt hij het wetenschappelijke team dat verantwoordelijk is voor de matches in het door Peter van der Vorst gepresenteerde programma. Zelf zou Van Veen nooit aan een programma als Married At First Sight meedoen zegt hij, maar als wetenschapper vindt hij het zeer interessant.

„De wetenschap probeert al tientallen jaren vanuit nieuwsgierigheid te ontdekken hoe partnerkeuze werkt. Ik weet een klein beetje hoe verliefdheid fysiek functioneert, maar wat triggert nu dat je op de ene persoon wel verliefd wordt en op de andere niet? Married At First Sight is een boeiend experiment omdat je kan kijken of je vanuit de wetenschap de criteria die belangrijk zijn om iemand aantrekkelijk te vinden kunt analyseren. In mijn eigen woorden: kun je de liefde op een Excel-sheet kwijt?”

Patty en Bram

Vorig seizoen bleek dat liefde – nog – geen wetenschap is. Van de vier stellen die in de echt werden verbonden gaven drie er al snel de brui aan, waarna er één stralend koppel, Patty en Bram, overbleef. „Daar zijn we heel trots op. Wij wetenschappers hebben echt staan juichen en applaudisseren toen we die eerste kus zagen. Als vorig jaar alle koppels uit elkaar waren gegaan, zou misschien nooit een tweede seizoen zijn gekomen. Maar met een score van vijfentwintig procent zou elk datingbureau binnenlopen, hoor. Toch willen we het dit jaar beter doen. Ik ga voor vijftig procent. Nee, geen honderd. Dat klinkt bijna eng. Dat zou betekenen dat je straks je gegevens in de computer invoert waarna de ware eruit rolt. We weten ook dat veel andere factoren een rol spelen.”

Het verlanglijstje

Als belangrijkste ‘verstorende factor’ noemt Van Veen ‘het verlanglijstje’. „Als mensen dat overboord zouden gooien, zouden ze het zichzelf veel makkelijker maken. Er staat vaak een beschrijving op die onvindbaar is, dus ze blijven eeuwig zoeken. We hebben vorig seizoen een paar belangrijke lessen geleerd. Een van de belangrijkste is dat fysieke aantrekkingskracht héél belangrijk is. En dan is het niet van belang of iemand knap of lelijk is, maar dat de twee mensen die je met elkaar matcht in dezelfde categorie vallen. Bij een lelijke man moet je een lelijke vrouw zetten, bij een knappe vrouw moet een knappe man. Dat klinkt als een subjectief gegeven, maar er zijn wel wat spelregels voor. We weten bijvoorbeeld dat de stand van de ogen ten opzichte van de neus vertelt of je iemand aantrekkelijk vindt of niet.”

Het team van experts onderwerpt de kandidaten aan diverse fysieke en psychologische tests. Van Veen meet de kandidaten op, neemt DNA-materiaal af en doet een uitgebreide attractiviteitstest. Met deze kennis hoopt hij kandidaten te matchen die direct een fysieke klik met elkaar hebben. De psycholoog vormt zich door middel van groepssessies en een uitgebreide persoonlijkheidstest een beeld van de persoonlijkheden van de kandidaten. De seksuologe neemt een hechtingstest af. Ook test zij de kandidaten op hun seksuele voorkeuren en voert ze openhartige gesprekken over seks en intimiteit. Nieuw dit seizoen is een theologe, die de kandidaten spreekt over wat zij belangrijk vinden in het leven en op welke wijze zij ‘zin’ aan hun leven geven.

„Vorig jaar hebben we gezien dat het helpt als mensen een beetje op dezelfde manier in het leven staan”, zegt Van Veen over de toevoeging van de theologe. „Mensen kunnen psychologisch en biologisch een goede match hebben, maar vervolgens kunnen er discussies ontstaan over levensovertuiging. Dat gaat er bijvoorbeeld over op welke politieke partij je stemt en of er leven is na de dood. Als die levenbeschouwingen heel ver uit elkaar lopen, is er misschien in het begin wel een soort match van ‘wij vinden elkaar leuk’, maar ontstaan er uiteindelijk als die twee samen op de bank zitten irritiaties.”

Homostel

Een van de vier bruidsparen in het nieuwe seizoen van Married At First Sight is een homostel. Dat is voor het eerst. Van Veen vertelt dat hij bij die match voor een belangrijk deel vanaf de zijlijn heeft staan toekijken. „Vanuit de seksuologie en de psychologie kun je daar iets mee, maar in de biologie blijkt er nauwelijks onderzoek naar te zijn gedaan. Deels begrijpelijk omdat een heleboel biologische drijfveren in partnerkeuze in het oersysteem van oorpsprong zijn opgezet met oog op de verwekking van kinderen. Het enige wat ik heb bijgedragen is: zet de knappe mannen bijelkaar en zet de lelijke bijelkaar.”

Van Veen zou zich kunnen voorstellen dat er in een eventueel volgend seizoen nóg iemand aan het team van experts wordt toegevoegd. „We hebben dit seizoen nog niet geëvalueerd, maar in de Duitse editie hebben ze er bijvoorbeeld iemand bij die ook naar de woninginrichting van de kandidaten kijkt. Klinkt idioot, maar als je samen wilt gaan wonen is dat niet zo gek.“

Married At First Sight, vanaf dinsdag 28 februari, 20.30 uur, RTL 4