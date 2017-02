Leo Alkemade genoot als blanke Surinamer

Leo Alkemade dacht bij het filmen van Tuintje In Mijn Hart in Suriname: Ik had nu ook op de A10 kunnen staan.

Als deelnemer aan overlevingsprogramma Expeditie Robinson gaf Leo Alkemade er op de Filipijnen de brui aan. In de jungle van Suriname genoot de 36-jarige acteur, cabaretier en schrijver alleen maar. Hij was er vorig jaar wekenlang voor de feelgood Tuintje In Mijn Hart, een avontuurlijke, emotionele rollercoaster onder de hete Surinaamse zon. Een rollercoaster werd het, zowel als film als de opnames in de jungle, op het woeste rivierwater en op een plantage met een slavernijverleden.

Ooit beste vrienden

Tuintje in Mijn Hart (vanaf donderdag in de bioscoop) is van de makers van Verliefd Op Ibiza, Toscaanse Bruiloft en Michiel de Ruyter. Van Alkemade is Alex, een blanke Surinamer die ooit beste vrienden was met zijn donkere broer Virgil (Edwin Jonker) en zijn familie inruilde voor Nederland. Als hun moeder (Beppie Melissen) het gezin bij elkaar roept omdat zij ernstig ziek zou zijn, moet Alex met zijn vrouw (Fockeline Ouwerkerk) wel terug naar Suriname. In zijn vaderland loopt dochter Wonnie (Pip Pellens) stage. Zij houdt een tocht door Paramaribo om te ontdekken wie haar zwanger heeft gemaakt. En de verslechterde relatie tussen Alex en Virgil? Die wordt alleen maar slechter als op een stukje van hun grond goud zou zijn gevonden.

Blanke Surinamers, dat hoor je niet vaak.

Ja, die bestaan wel degelijk. Ik heb er een paar ontmoet. Heel grappig, blanke mensen die Surinaams praten. Er zijn natuurlijk lang geleden blanken naar Suriname gegaan en sommige families zitten er generaties later nog.

Regenboog aan kinderen

Maar jouw personage Axel besloot naar Nederland te gaan en apotheker in Almere te worden…

Ja, in de film is voor een leuke gezinssituatie gekozen. Mijn moeder is blank en je maakt ook kennis met mijn donkere en halfdonkere broer en zusjes. Je ziet een hele regenboog aan kinderen.

Waarom werd juist jij de blanke Surinamer?

Ik werd gevraagd om auditie te doen en moet zeggen: ik vond het meteen interessant. Het is een karakterrol en ik heb naar de stem van Axel moeten zoeken. Hij spreekt algemeen beschaafd Nederlands, maar als hij zich opwindt dan grijpt hij terug naar z’n roots. Dan gaat ie los in z’n moerstaal. Ik heb met een taalcoach geoefend en we hebben leuke scheldwoordjes bedacht. Uiteindelijk beheerste ik het wel.

Zeg eens zo’n woordje…

Nou, kijk de film maar. Ik wil in de krant geen mensen kwetsen, haha.

Hoe lang was je in Suriname?

Anderhalve maand, toen stond alles erop. Ondertussen vloog ik één keer naar huis, even mijn kinderen zien.

Was je er al eens geweest?

Nooit. Dit was een mooie kans en door die kans weet ik hoeveel moois er te zien is. Ik heb het idee dat Suriname de ultieme plek is om de jungle te beleven.

Hoe beviel het filmen in de hitte?

Tja, het was bloedheet. Ik zweette me telkens het apelazerus, maar dat hoorde erbij. Zolang je zweet is het goed, zeggen ze weleens.

Mooiste baantje

Je voer een uur over de Surinamerivier naar de set. Heb je vaker zo’n setting meegemaakt?

Als ik in het bootje zat, dacht ik aan de ringweg A10. Daar had ik op dat moment ook kunnen staan. Of lekker op de A2 bij Breukelen waar je 100 per uur mag. Zo op die rivier noem ik luxe ten top. Verder is het heus hard werken hoor, in die warmte. Maar ik kon in Suriname niet ontkennen dat acteur zijn het mooiste baantje van de hele wereld is. Mensen van bijvoorbeeld make-up, kleding en techniek, die moesten pas hard werken. Technici reisden vijf uur voor me uit en als ik klaar was met draaien, moesten ze nog twee uur afbreken. Ik kon als ik geen scène had in een hangmat gaan liggen. Maar ja, ieder z’n vak! Ik zie al die mensen net zoveel passie voor hun werk hebben als ik. Daarmee valt bij de film alles samen, anders kun je het niet doen.

Leuke acteurs, leuke muziek

Tuintje In Mijn Hart heeft een wirwar aan personages ‘waar je als kijker even doorheen moet’. Naast eerder genoemde acteurs spelen onder meer ook Juvat Westendorp, Sanne Langelaar, Sanne Vogel, Jetty Mathurin, Sergio Romero IJssel, Oscar Aerts en Imanuelle Grives mee. Twee personages zijn leuk en opvallend. Jörgen Raymann is een hilarische indiaan, die midden in de jungle woont. Raymann kreeg een pruik aangemeten met lang vies dik grijs haar. En dan is er nog Prem Radhakishun, die een rustige en weloverwogen (!) politiecommissaris speelt.

De muziek is leuk en grappig. Naast – uiteraard – Tuintje In Mijn Hart, klinkt Typhoon en zien we Sergio Romero IJssel die als Surinamer heimwee heeft naar Brabant. Het liedje van Guus Meeuwis dat klinkt kun je wel raden. Hoofdpersonage Alex (Leo Alkemade) heeft het wat minder op de muziek. Die schreeuwt een swingende en zingende taxichauffeur woedend toe ‘dat het met die junglepunk op de radio wel wat minder kan’.

Al met al kijkt Tuintje In Mijn Hart lekker weg en moet het voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland een feest (der herkenning) zijn. Deze film misstaat ook niet in de bios van Paramaribo.