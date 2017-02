Lady Gaga reageert op bodyshamers: ‘Trots op lijf’

Het ging na de Super Bowl maandag niet alleen over de wedstrijd en het spetterende optreden van Lady Gaga, maar ook over het lichaam van Gaga. De superster heeft nu via Instagram gereageerd op alle commotie.

Het ‘probleem’? Lady Gaga stond tijdens de laatste minuten van haar optreden tijdens de Super Bowl in een niemendalletje waarbij haar buik ontbloot was. Volgens sommige kijkers was dat echter niet gepast. Ze vonden haar buik ‘te flubberig’ en werden daardoor afgeleid.

Hoewel het gros van de opmerkingen enorm positief was, vielen de negatieve comments over het lichaam van Gaga op. Het twitterende publiek ging los op de mensen die een opmerking durfden te maken over het ‘buikje’ van Gaga.

Lady Gaga heeft nu zelf ook gereageerd op alle ophef over haar lichaam. Bij een foto, waarbij ‘het buikje’ duidelijk te zien is, schrijft de zangeres: „Ik hoorde dat mijn lichaam punt van discussie is, dus ik wil even zeggen dat ik trots op mijn lichaam ben en jij echt trots op dat van jou zou moeten zijn, wie je ook bent en wat je ook doet.”

In het verdere bericht laat Gaga weten dat ze ‘een miljoen redenen’ kan geven waarvoor je je niet zou hoeven aan te passen om succesvol te zijn. „Wees jezelf en ook echt alleen jezelf. Dat is een winnaarsmentaliteit.”