Justin Bieber weer in problemen vanwege geweld

Kwam Justin Bieber de afgelopen week vooral in het nieuws vanwege zijn komst naar Pinkpop, blijkt nu dat dat optreden nog wel eens in gevaar kan lopen: er is namelijk een onderzoek gestart naar een kopstoot die Bieber zou hebben uitgedeeld.

Bieber wordt volgens USA Today in de gaten gehouden door de autoriteiten van Los Angeles naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat de zanger een kopstoot heeft uitgedeeld tijdens een woordenwisseling afgelopen zaterdag in een restaurant in Hollywood.

Ruzie over foto's

Volgens de The Los Angeles Sheriff's Department belde een getuige de politie toen hij zag dat Bieber in gevecht raakte met twee barmannen. In het politierapport van dinsdag meldt de 34-jarige Rodney Cannon dat Bieber hem herhaaldelijk heeft geslagen, nadat de twee het aan de stok kregen vanwege het maken van foto's.

Toen de autoriteiten gearriveerd waren was Bieber al met de noorderzon vertrokken. Het vermeende slachtoffer wil volgens de berichtgeving geen aangifte doen, maar de politie wil alsnog een onderzoek naar Bieber, ook vanwege een ander incident, waarbij Bieber een man zou hebben beledigd na een basketbalwedstrijd in juni.