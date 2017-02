Freek Vonk weer thuis met Freekpleisters op wond

Superheld en dierenliefhebber Freek Vonk is terug in Nederland. De altijd enthousiaste tv-bioloog moest na zijn haaienbeet nog even in het ziekenhuis in Miami blijven, maar is nu weer lekker thuis. Met Freekpleisters op de wond uiteraard.

Anderhalve week geleden werd de drukke televisiepersoonlijkheid tijdens zijn werk gebeten door een haai. Nu hij thuis is, kan hij eindelijk goed uitrusten, zegt hij in een bericht op Facebook.

„Oost west, thuis best!” schrijft Vonk bij een vrolijke foto. „Eindelijk thuis na twee bizarre weken in Miami en op de Bahama's. Nu goed uitrusten.” Op de foto is zijn litteken goed te zien, gelukkig heeft Freek hele mooie pleisters om de boel bij elkaar te houden: „En je weet: als je Freeks pleisters maar goed zitten is er niks aan de hand #volgendekeermeedusopreis”

Freek liet donderdag al doorschemeren dat hij terug naar Nederland mocht. Hij was op de Bahama’s om opnamen te maken voor zijn nieuwe programma Freek naar de haaien en vertelde dat zijn '100+' hechtingen er waarschijnlijk maandag uit gaan.

Infecties

Hij moest eerst nog even in Miami blijven, omdat er zelfs met een gehechte huid nog een grote kans was dat hij infecties opliep. Op zes februari schreef de enthousiasteling: „Er is nog wel steeds een behoorlijke kans op een infectie, daarom blijf ik voorlopig nog onder toezicht van het ziekenhuis in Miami. Ik hoop jullie echter allemaal binnenkort weer met mijn rechterarm een grote 'HAAI FIVE' te kunnen geven!”

Prachtdieren

Ook mogen we van Vonk vooral niet vergeten dat haaien hartstikke toffe dieren zijn: „En don't forget: #SharksRule” schrijft hij op Facebook. Ook kon hij wel lachen om de video die LuckyTV maakte over het bewuste fatale moment. „DE BEELDEN!! Oké oké, ik zal eerlijk met jullie zijn, dit is wat er echt gebeurde onder water. En ze kwam alleen maar even 'haai' zeggen!!” schrijft hij daarover op zijn Instagram-account. Hopelijk doen de Freekpleisters goed hun werk en herstelt de dierenliefhebber snel.