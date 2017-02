En de Oscar-goodiebag is dit jaar... 243.980 waard

Het is elk jaar terugkerend en bizar nieuws: de waarde van de inhoud van de goodiebags die de genomineerden voor een Oscar mee naar huis mogen nemen. Dit jaar bedraagt die omgerekend 243.980 euro, weer even iets meer dan de twee ton van vorig jaar.

Hawaï

Genomineerden als Ryan Gosling, Emma Stone en Natalie Portman krijgen onder andere drie korte vakanties cadeau. De eerste betreft een zeer luxe Golden Door Spa Retreat in Californië, de tweede zes dagen verblijf in een luxe villa in Hawaï en de derde is vier nachten in een vijfsterrenhotel aan het Como Meer in Noord-Italië.

Pleister

De Oscarwinnaars kunnen hun zege dus uitgebreid vieren, voor de verliezers vormen de chique tripjes een ongetwijfeld zeer verzachtende pleister op de wonde.