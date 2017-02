Buitenlandse boeren BZV hunkeren een tikkie meer

,,Uiteindelijk gaat het om de liefde tussen twee mensen. Dat is in Nederland niet anders dan in Canada of Texas. De hunkering ernaar is misschien nog net een tikkie meer. De boeren hebben er zo lang naar uitgekeken.”

Tweede keer internationaal

Dat zegt presentatrice Yvon Jaspers over het nieuwe seizoen Boer Zoekt Vrouw, dat zondag 12 februari begint (NPO 1, 20.20 uur). Nog een weekje geduld dus! Boer Zoekt Vrouw is voor de tweede keer internationaal. De volgens Jaspers hunkerende Nederlandse boeren wonen en werken in Frankrijk, Roemenië, Texas, Canada en Zambia en zijn allemaal man.

In de eerste uitzending of uitzendingen zijn zij in Nederland. Op het schip SS Rotterdam ontvangen zij de brieven van vrouwen die een avontuur in het buitenland wel zien zitten. 1199 vrouwen stuurden een brief. Elke boer kiest tien vrouwen uit voor een speeddate. Uiteindelijk zullen er ook een paar afreizen naar de thuisbasis van de hunkerende boeren.

Ontluikende liefdes

,,Het wordt weer een prachtige serie”, zegt Jaspers. ,,Je kunt alles verwachten. Ontluikende liefdes zenuwen, plezier, tranen van verdriet en tranen van intens geluk. Je kan genieten van nieuwe landen en van bijzondere mensen. Het heeft een exotisch tintje en tegelijk voelt het vertrouwd. ’BZV’ duurt twaalf weken (tot en met 12 april). Op zaterdag 13 mei wordt het seizoen afgesloten met een traditionele Boer Zoekt Vrouw Afterparty.

En dit zijn ze!