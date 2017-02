Bekijk de eerste beelden van Stranger Things 2

Fans van de serie Stranger Things moeten nog tot Halloween 2017 wachten tot het tweede seizoen te zien is, maar omdat Netflix kennelijk heel veel van zijn fans houdt geven ze op Valentijnsdag alvast de eerste beelden vrij. Daarin zien we onder meer acteurs Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Sadie Sink, Noah Schnapp en David Harbour in scènes die nog niet eerder te zien zijn geweest.

Het tweede seizoen van Stranger Things speelt zich een jaar nadat Will is teruggevonden af en alles lijkt weer normaal. Maar schijnt bedriegt: 'net onder de oppervlakte heerst een dreigende duisternis die niet veel goeds belooft voor alle inwoners van het kleine stadje Hawkins...', aldus de streamingsdienst in een eerste persbericht over reeks 2.

Bekijk de beelden hieronder: