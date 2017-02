8x Fifty Shades Darker: is het wat?

Daar is ie dan met veel bombarie: Fifty Shades Darker, het vervolg op Fifty Shades of Grey en de voorloper van Fifty Shades Freed. Het wereldsucces als boek deed twee jaar geleden ook de bioscoopkassa’s rinkelen, hoewel de film niet bepaald geweldig beoordeeld werd. Dinsdagavond ging Fifty Shades Darker in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam, vanaf donderdg draait hij in het hele land. Is het wat, deel twee uit de trilogie?

1 Vooropgesteld: een fenomeen

Voor wie het écht heeft gemist: Fifty Shades handelt over de jonge steenrijke zakenman Christian Grey die een BDSM-contract sluit met studente Anastasia Steele. De Britse schrijfster E.L. James hoeft eigenlijk geen letter meer te schrijven, ze liep met haar drie delen volledig binnen. Wereldwijd verkocht James 60 miljoen exemplaren (in Nederland 1,5 miljoen!). Vooral vrouwen lazen en bejubelden Fifty Shades en lazen met rode oortjes over de sadomasochistische rollenspelletjes. Wat ook een dingetje werd: ‘de erotische thriller was zo slecht geschreven’. Tja…

2 Was de eerste film wat?

Ja, want joelende dames bevolkten massaal de bioscopen. Dan heeft regisseur Sam Taylor – Johnson toch iets goeds gedaan. Nee, want het softporno-boek was ondanks twintig minuten aan seksscènes toch meer een soort bouquetreeks geworden. Velen vonden de chemie tussen de hoofdrolspelers Jamie Dornan en Dakota Johnson niet spetterend genoeg. Aan de andere kant: Fifty Shades of Grey is een productie uit het preutse Hollywoord. Wat dat betreft was de film toch baanbrekend.

3 Wie zijn die Jamie en Dakota?

Jamie ‘Grey’ Dornan is een Noord-Ier die voor de Fifty Shades-films met frisse tegenzin zijn baard moet afscheren. Hij acteerde onder meer in de Britse serie The Fall. Dat hij gekozen werd om de mooie man te spelen is niet zo gek, hij was lang model. Dakota ‘Steele’ Johnson zal naast actrice voor altijd de dochter van zijn. Haar ouders zijn ook acteurs, namelijk Don Johnson en Melanie Griffith. Ook deze single Amerikaanse is model.

4 Het is het allemaal net niet

Ondergetekende verliet de persvoorstelling van Fifty Shades Darker met een mwah-gevoel. De film is iéts gewaagder dan deel 1, maar toch. Enkele verhaallijntjes beloven veel. Zo is er een onderdanige uit het verleden, weet je iets meer over de emotionele beschadiging van Grey en diens overleden moeder en is er een goed uitziende baas van Anastasia met een randje (zij werkt nu voor een uitgever). Echt spannend worden de nieuwe lijntjes amper. Dat maakt Fifty Shades Darker tot een wat onbevredigende tussenfilm en is het wachten deel 3 (Valentijnsdag 2018).

5 De eerste recensies

Ook bij de serieuze filmpers valt deel twee niet zo in de smaak. Er wordt weer gestrooid met twee sterretjes. Daar zal de nieuwe regisseur James Foley, toch de man van House of Cards, niet heel blij mee zijn. Enkele journalisten zaten dinsdag hardop te lachen. Sommige scènes zijn dan ook wel erg ongeloofwaardig. Let bijvoorbeeld op een tamelijk heftig ongeluk. Maar ja, weinigen zullen waarde hechten aan ‘wij van de pers’. De zalen zullen vol zitten, want ‘lekker weg kijken’ doet deze film dan ook wel weer.

6 Is er ook goed nieuws?

Toch wel hoor. Mensen die dinsdagavond bij de première in Pathé Tuschinski waren vertelden dat het in de zaal ‘toch wel gonsde van opwinding’. Met een zaal vol mensen is het blijkbaar leuker kijken dan in een perszaaltje vol kritische pennen. Marlies Dekkers, van wie een lingeriesetje in de film te zien is, kwam met een gepast maskertje naar Amsterdam. Meer goed nieuws: de ladies nights die eerder werden gehouden braken records. Zo trok bioscoopketen Vue alleen al 22.000 dames naar de Fifty Shades Darker-voorvertoning.

7 Even schrikken geblazen

Voor de wat oudere lezer en bioscoopganger is het misschien even schrikken geblazen dat Kim Basinger ook de seniorenleeftijd kan bereiken. In 1986 sloeg zij mannenharten op hol door haar vertolking in Nine ½ Weeks. In Fifty Shades Darker is zij de oudere dame waarmee het seksleven van Christian Grey ooit is begonnen. Leuke rol trouwens, maar Kims botoxhoofd op het witte doek is niet zo’n pretje.

8 Op naar deel drie?

Ach ja, waarom ook niet. Met een bak popcorn naar Christian Grey en Anastasia Steele kijken is heus geen straf. Irritant aan Fifty Shades Darker is dat Anastasia zich wel erg makkelijk door de dominante Grey laat inpakken, maar dat weggelaten wekken ze beiden toch wel sympathie op. Of willen mannen gewoon stiekem die Grey zijn en verlangen vrouwen naar spannende nachten die Steele beleeft? Hoewel de verslaggever qua boeken niet verder kwam dan deel één: op naar deel drie dan maar. Volgend jaar toch even kijken hoe het afloopt.

Twijfel je zelf? Dit is de trailer: