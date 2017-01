VIDEO: ‘Project C’ brengt YouTubend Nederland samen

In ons kleine landje kennen we een heleboel YouTube-sterren. Dagelijks entertainen ze miljoenen mensen met hun creatieve video's over allerlei onderwerpen.

Speciaal om deze sterren te eren, lanceert het YouTube-kanaal Concentrate op vrijdag 27 januari 'Project C'. Een ode aan de Nederlandse YouTube-community, waarin we een hoop bekende gezichten voorbij en samen zien komen.

Amerikaanse inspiratie

'Project C' is geïnspireerd op de jaarlijkse 'YouTube Rewind' uit Amerika. Maar in plaats van terug te kijken naar het afgelopen jaar, richt de Nederlandse variant zich op YouTube in de toekomst. We zien in de video een twaalfjarige jongen, die tussen alle grote YouTube-sterren (waaronder StukTV, Tim Hofman en Monica Geuze) én trends op social media (Pokémon, Snapchat) opgroeit.

Bekijk enkele beelden van de video hieronder:

Wie herken jij allemaal?