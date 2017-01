TV Top 25: Minder Molloten, wel op nummer 1

Bijna 2,5 miljoen Molloten gingen er zaterdagavond, met aantekeningenboekjes in de aanslag, weer lekker voor zitten. Wie Is De Mol? werd voor de tweede keer het best bekeken tv-programma van de week, maar verloor ten opzichte van de eerste aflevering zo’n 400.000 kijkers.

Andere publiekstrekkers waren vertrouwd: het Journaal van 20.00 uur, de eerste liveshow van The Voice of Holland, Flikken Maastricht en Neerlands zegevierende schaatsers. Eén programma valt in de top 5 echter op: natuurprogramma Planet Earth 2 trok nog veel meer kijkers dan de week ervoor en ging over de grens van 2 miljoen.

Lees ook: Planet Earth moet ons vooral bewust maken van natuur

NPO 1 heeft over de afgelopen week maar liefst 19 noteringen in Metro’s Top 25; RTL 4 heeft er 5, NPO 2 is goed voor 1 notering.

Top 25

(van zondag 8-1 tot en met zaterdag 14-1)

1 Wie Is De Mol? (za 14-1, NPO 1) 2.493.000

2 Journaal 20.00 uur (vr 13-1, NPO 1) 2.382.000

3 The Voice of Holland (vr 13-1, RTL 4) 2.231.000

4 Planet Earth 2 (zo 8-1, NPO 1) 2.120.000

5 Flikken Maastricht (vr 13-1, NPO 1) 1.946.000

6 Schaatsen, EK allround, 10km heren (zo 8-1, NPO 1) 1.797.000

7 Spoorloos (ma 9-1, NPO 1) 1.754.000

8 Tussen Kunst en Kitsch (wo 11-1, NPO 1) 1.694.000

9 Opgelicht (di 10-1, NPO 1) 1.683.000

10 Vera (wo 11-1, NPO 1) 1.671.000

11 All You Need Is Love (za 14-1, RTL 4) 1.631.000

12 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 13-1, RTL 4) 1.615.000

13 TV Show (zo 8-1, NPO 1) 1.578.000

14 Moordvrouw (zo 8-1, RTL 4) 1.529.000

15 Weet Ik Veel (za 14-1, RTL 4) 1.507.000

16 Ik Vertrek (vr 13-1, NPO 1) 1.500.000

17 De Slimste Mens (do 12-1, NPO 2) 1.490.000

18 Schaatsen, EK sprint, 1000m dames (zo 8-1, NPO 1) 1.458.000

19 Rijdende Rechter Wordt Vervolgd (di 10-1, NPO 1) 1.455.000

20 Kassa (za 14-1, NPO 1) 1.447.000

21 Studio Sport (zo 8-1, NPO 1) 1.444.000

22 Studio Sport Eredivisie (za 14-1, NPO 1) 1.443.000

23 De Wereld Draait Door (ma 9-1, NPO 1) 1.428.000

24 Schaatsen, EK allround, 1500m heren (zo 8-1, NPO 1) 1.415.000

25 Opsporing Verzocht (di 10-1, NPO 1) 1.374.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek