TV Top 25: alle ogen op NPO 1 en RTL 4

Het was het tv-weekje van NPO 1 en RTL 4. Met respectievelijk achttien en zeven noteringen bleef er in Metro’s TV Top 25 geen plekje meer vrij voor andere zenders. SBS 6, RTL 7, Veronica (Champions Leaguevoetbal) en NPO 2 weten zich nog wel eens in de lijst te nestelen, maar zijn nu niet te bekennen.

Het Journaal van 20.00 uur staat stevig op 1 en haalde bijna 3 miljoen kijkers. De grens van 2 miljoen wordt doorgaans gebroken door het voetbal op zondag, het speuren naar De Mol, de prachtige natuurbeelden van Planet Earth 2 en de talenten van The Voice of Holland. Dat was ook deze keer het geval. Programma’s hadden deze week ruim 1,2 miljoen kijkers nodig om Metro’s TV Top 25 te kunnen halen.

Lees ook: Planet Earth moet ons vooral bewust maken van natuur

Top 25

(van zondag 22-1 tot en met zaterdag 28-1)

1 Journaal 20.00 uur (zo 22-1, NPO 1) 2.969.000

2 Studio Sport Eredivisie (zo 22-1, NPO 1) 2.810.000

3 Wie Is De Mol? (za 28-1, NPO 1) 2.366.000

4 Planet Earth 2 (zo 22-1, NPO 1) 2.216.000

5 The Voice of Holland (vr 27-1, RTL 4) 2.179.000

6 Flikken Maastricht (vr 27-1, NPO 1) 1.946.000

7 Radar (ma 23-1, NPO 1) 1.758.000

8 Tussen Kunst en Kitsch (wo 25-1, NPO 1) 1.751.000

9 Spoorloos (ma 23-1, NPO 1) 1.660.000

10 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 27-1, RTL 4) 1.569.000

11 TV Show (zo 22-1, NPO 1) 1.564.000

12 De Wereld Draait Door (ma 23-1, NPO 1) 1.551.000

13 Ik Vertrek (vr 27-1, NPO 1) 1.549.000

14 Opgelicht (di 24-1, NPO 1) 1.535.000

15 All You Need Is Love (za 28-1, RTL 4) 1.476.000

16 Weet Ik Veel (za 28-1, RTL 4) 1.474.000

17 Kassa (za 28-1, NPO 1) 1.460.000

18 Vera (wo 25-1, NPO 1) 1.441.000

19 Opsporing Verzocht (di 24-1, NPO 1) 1.431.000

20 KLEM (do 26-1, NPO 1) 1.371.000

21 Moordvrouw (zo 22-1, RTL 4) 1.359.000

22 Rijdende Rechter Wordt Vervolgd (di 24-1, NPO 1) 1.351.000

23 Half Acht Nieuws (ma 23-1, RTL 4) 1.339.000

24 Journaal 18.00 uur (za 28-1, NPO 1) 1.218.000

25 RTL Late Night (vr 27-1, RTL 4) 1.211.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek