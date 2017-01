The Voice: Will.i.am herkent artiest eigen hit niet

Produceren, rappen, zingen… er zijn maar weinig dingen waar Will.i.am niet goed in is. Bij de Britse versie van The Voice hebben ze iets gevonden: de stem van de mensen met wie hij samenwerkte herkennen.

Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de laatste ronde van The Blind Auditions in het land, waar zangeres Tanya Lacey een poging naar het behalen van de volgende ronde deed. Lacey is een bekende voor Will.i.am: ze schreef in het verleden één van zijn nummers, T.H.E. (The Hardest Ever) een track die hij samen met Mick Jagger en Jennifer Lopez uitbracht.

De 31-jarige Lacey wist hem met haar stem blijkbaar niet zo te verrassen. De zangeres vertolkte het nummer All The Man That I Need van Whitney Houston en wist daarmee twee stoelen omgedraaid te krijgen. De stoel van Will.i.am zat daar echter niet bij. Lacey moest kiezen tussen Tom Jones of Gavin Rossdale.

'Ik ben een sukkel'

Toen de andere stoelen na het optreden ook omdraaiden, wist Will.i.am niet waar hij het zoeken moest. Een printscreen van zijn stomverbaasde gezicht circuleert op het internet. „Dat was fantastisch. Heel erg bedankt”, zei hij tegen haar, waarna hij zichzelf wel voor zijn kop kon slaan. „Ik had om moeten draaien. Ik ben echt een sukkel dat ik niet ben omgedraaid.”

Lacey koost uiteindelijk voor het team van Gavin Rossdale. Was jij voor haar gedraaid?