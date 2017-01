Stevie Wonder brengt serenade aan Michelle Obama

Dat veel sterren het beste voorhebben met de Obama's, is de afgelopen acht jaar meer dan duidelijk geworden. Velen nemen dan ook met weemoed afscheid van het koppel, nu het Witte Huis wordt overgenomen door Donald Trump. Zo ook Stevie Wonder, die een knaller van een serenade aan presidentsvrouw Michelle Obama bracht in The Tonight Show.

En die serenade gaat nu - met veel lof - de hele wereld over. Stevie was woensdag te gast bij de show van Jimmy Fallon en bracht daar een medley van Isn't She Lovely en My Cherie Amour, voor de gelegenheid omgetoverd tot My Michelle Amour ten gehore om de first lady te eren. Speciaal voor de serenade plantte de muzikale meester ook nog een nieuwe zin in het liedje: You'll always been first lady in our lives.

‘Niet aan de president vertellen’

Stevie nam na de serenade plaats naast de zichtbaar geëmotioneerde Michelle en pakte haar hand, waarna hij grapte: „Ik houd de hand van de first lady vast. Niet aan de president vertellen hè?!”

Michelle Obama heeft in het verleden meerdere malen aangegeven grote bewondering voor Stevie Wonder te hebben. Ze zou zelfs verkering met Barack Obama hebben gekregen vanwege hun gezamenlijke liefde voor Stevies muziek. „Dat was een eerste vereiste”, grapt Michelle. „Hij moest Stevie Wonder leuk vinden.”

Op 20 januari zal Donald Trump worden geïnaugureerd als de 45e president van de Verenigde Staten.