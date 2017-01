Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wint De Slimste Mens

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft als eerste politicus het populaire tv-spelletje De Slimste Mens gewonnen. In een spannende finale-aflevering won Dijkhoff vrijdagavond van cabaretier Stefano Keizers en culinair journaliste Hiske Versprille.

In zijn dankwoord liet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten dat hij blij is eindelijk een prijs te hebben gewonnen in competitieverband. Daarmee refereerde hij naar de vele vragen over sport die hij dit seizoen kreeg en altijd moest laten weten dat hij daar zelf nooit zo'n ster in is geweest.

Hiske Versprille had de kans de eerste keer vrouwelijke winnaar te worden sinds De slimste mens bij de NPO te zien is.