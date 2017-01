Rob Geus: Den Haag moet ingrijpen in de horeca

Je zou denken dat de Nederlandse horeca na 150 afleveringen van De Smaakpolitie met Rob Geus zo onderhand wel weet wat er wel en niet mag in de keuken, maar niets is minder waar. Presentator Geus vindt daarom dat politiek Den haag moet ingrijpen als het gaat om de hygiëne in de Nederlandse horeca. Geus is zich tijdens de opnames voor het nieuwe seizoen van het tv-programma naar eigen zeggen rot geschrokken. Met name van het aantal bacteriën dat hij in een aantal afhaalmaaltijden aantrof.

Listeria

„We hebben dit seizoen afhaalmaaltijden laten testen en bij een zaak is daar de bacterie listeria aangetroffen. Dat kan bij gezonde mensen buikklachten of diarree veroorzaken en bij zwangere vrouwen zelfs vroeggeboorte of een miskraam. Het is echt serieus waar we over praten, en ik maak me zorgen”, zegt Geus, die het liefst zou zien dat dat wat hij in zijn programma aantoont, ook eens op de politieke agenda komt te staan.

Volgens Geus zijn er in Nederlandse horeca twee problemen die aangepakt moeten worden. „Een is dat er in Nederland iedere week te veel horecazaken bijkomen. Iedereen kan maar een zaak beginnen en heeft daarvoor niet eens een diploma nodig. Tegenwoordig kan je een papiertje van internet downloaden en een zaak openen. Dat kan toch niet waar zijn?”, vraagt de tv-keurmeester zich af.

Het tweede probleem zit hem in de controle. „Er zijn te weinig keurmeesters die namens de Voedsel- en Warenautoriteit controles uitoefenen. De horeca blijft ondertussen maar groeien en het aantal keurmeesters neemt wegens bezuinigingen af. Zij hebben te veel werk.” De frequentie van controles is wat hem betreft ook niet goed verdeeld. „Het kan toch niet zo zijn dat twee horecaondernemers in dezelfde straat zitten, maar de ene zegt: ze komen elke halfjaar en de ander dat hij ze al 16 jaar niet gezien heeft?”

Oplossing

Geus, die na drie jaar afwezigheid terug is met De Smaakpolitie, wil voornoemde problemen oplossen. „Ik zou heel graag in Den Haag mijn pleidooi houden. Geef me tien minuten en ik leg uit waar we staan.” De presentator weet dat het beter moet kunnen. „Ik heb een missie, een programma op tv is mooi om aandacht te vragen voor problematiek, maar ik wil uiteindelijk dat het probleem ook zelf wordt opgelost. Dat kan ik niet alleen.”

