Proces-verbaal overval Kim Kardashian openbaar

De Franse krant Journal du Dimanche heeft het proces-verbaal over de overval op Kim Kardashian in handen gekregen en de tekst gepubliceerd. Het document geeft precies weer hoe Kim zich de overval die avond herinnert.

Kim werd op 3 oktober 2015 in haar hotel in Parijs overvallen en bestolen. Ze was op dat moment in de Franse hoofdstad vanwege de Paris Fashion Week. Het met de hand geschreven proces-verbaal, waarin Kim het beangstigende verhaal duidelijk vertelt, is meteen na de overval gemaakt. Het volledige proces-verbaal is te lezen in een artikel van Daily Mail.

Skibril

Kim vertelt dat ze na een diner in haar hotelkamer was, toen ze voetstappen hoorde bij de deur. De realityster was op dat moment alleen, omdat haar bodyguard met haar zus Kourtney, die het Parijse nachtleven in was gedoken, mee was. Twee inbrekers drongen haar appartement binnen, de portier van het hotel was door hun gegijzeld. Het zou gaan om de zestigers Aomar Ait Khedache en Didier Dubreucq, al veel langer bekend in het criminele circuit en inmiddels opgepakt voor de overval.

Eén van de overvallers droeg een skibril, beiden droegen kleding met de opdruk 'politie'. „De man met de skibril vroeg mij met een sterk Frans accent waar mijn ring lag. Hij lag op het nachtkastje. De ring kost vier miljoen dollar", vertelt Kim in het proces-verbaal.

Wapen

„Ik zei hem dat ik het niet wist, waarna hij een wapen trok", vervolgt Kim. „Ik liet hem de ring zien. Hij richtte zijn wapen op mij en nam de ring, hij had handschoenen aan. Hij vroeg me waar de rest van mijn juwelen en mijn geld lagen."

Volgens Kim namen de overvallers haar mee naar de lobby. Op het moment van de overval droeg zij alleen aan badjas. Ze gingen de kamer weer in, waarna ze haar op bed duwden en vastmaakten met tie ribs en tape om haar handen. Ook plakten ze tape over haar mond en bonden ze haar benen vast met tape.

„Ze droegen me naar de badkamer, legden mij neer in mijn badkuip. Ik ben net vergeten te vertellen dat toen ze mij op bed duwden, ze mijn handtas pakten en doorzochten. Mijn Vuitton juwelentas stond bij mijn handtas."

Kim noemt een lijst met juwelen die in de juwelentas zaten en door de overvallers zijn meegenomen. Onder andere een ketting van het merk Jacob met goud en diamanten, twee armbanden van Cartier, een ketting met de naam van haar zoontje 'Saint' in diamanten en een Rolex werden meegenomen. Ook de iPhone 6 en Blackberry van Kim zijn weg. Zelf schat de ster de diefstal in op zo'n vijf miljoen dollar.

Aangifte

Kim Kardashian wist zichzelf uiteindelijk te bevrijden en vlucht naar de kamer van een vriendin, waar ze haar zus belt. In het proces-verbaal zegt zij in ieder geval de overvaller met de skibril waarschijnlijk wel te herkennen. Ze wilt aangifte doen tegen de overvallers en geeft aan dat ze naar haar kinderen in Amerika wil. „Er staat een privévliegtuig voor mij klaar op Le Bourget", aldus de realityster tegen de agent.