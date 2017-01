Patty: Vier Handen Op Eén Buik sloopt mij

Patty Brard (61) kreeg lovende kritieken over haar optreden in het BNN-programma Vier Handen Op Eén Buik waarin zij liefdevol een liefdeloze tienermoeder Michelle begeleidt. Bij de uithuisplaatsing van baby Mylène leek ook zij te breken. „Dit soort programma’s moet ik niet te vaak doen. Ze slopen mij.”

Je bent overspoeld met lovende reacties.

Ja, zo lief. Maar ik doe dit niet omdat ik lovende kritieken wil. Ik wil écht dat het beter met ze gaat en dat ik kan helpen om de situatie te verbeteren. Vaak kan de hulp van een bekend iemand en de kracht van de camera hierbij helpen. Je merkt vaak dat zo’n meisje nooit met de grote mensenwereld in aanraking is geweest. De weg naar zelfstandigheid is zo moeilijk. Dat gaat me ontzettend aan het hart. Aan de ene kant wil ik niets liever doen dan dit soort programma’s maken. Aan de andere kant zijn dit soort programma’s slopend voor mij. Een zo’n uitzending per jaar is voldoende voor mij.

Voor de 18-jarige Michelle was je echt een moeder.

Ik heb het er heel zwaar mee gehad, en nog steeds. Dit meisje kent het het gevoel van liefde niet. Dat heeft ze van huis uit niet geleerd. Ze hunkerde daarom naar een kind, in de hoop dat ze daar liefde voor zou kunnen voelen. Maar ook daarvoor kan ze de liefde niet vinden. Een baby blijkt niet het antwoord, dus verbergt ze zich achter het spelen van spelletjes. Het kind ligt daar maar. Een andere moeder wil met haar kind knuffelen, zij niet. Ik trek me dat ontzettend aan. Je wilt het liefst dat zo’n kind naar huis kan, maar dat gaat nu niet.

Heb je nog contact met Michelle en haar man Michael-Angelo?

Ik heb mijn hulp aangeboden. Ze mogen me dag en nacht bellen. Maar dat moeten ze wel willen. Met het meisje uit Vier Handen Op Eén Buik van vorig jaar heb ik nog wel contact. Zij belde me vorige week nog op: Hallo, hij wordt een jaar hoor, waar ben je nou? Met haar verliep het veel ’smoother’. Ik weet nog dat de gynaecoloog helemaal gek werd van ons filmteam aan haar bed. ’Wat kan ik eraan doen dat mijn beste vriendin een Bekende Nederlander is’, riep ze toen.

Je weet nooit bij wie je aanbelt natuurlijk.

Nee. In het geval van Michelle en Michael-Angelo bleken de problemen enorm gelaagd te zijn. Emotioneel, financieel. We dachten; waar zijn we in beland! Het tijdsbestek wat we hadden om hulp te bieden, was absoluut niet voldoende. We zijn nog een paar dagen naar ze toe geweest die niet eens in de uitzending zitten. De uithuisplaatsing van de kleine was voor nu de beste oplossing. Het is een utopie om te denken dat je deze situatie in een paar maanden op kan lossen.

Wat hebben jullie allemaal geprobeerd?

Ik heb echt alles eruit proberen te halen wat er in zit. We hebben haar gekoppeld aan iemand die je gevoelens kan losmaken, een dermatoloog ingeschakeld voor haar huid. Ik heb nog allemaal lekkere scrubjes en make-upjes gekocht en haar geleerd om zich op te maken zodat ze zich wat zelfverzekerder zou voelen. We hebben met een babypop lesgegeven in hoe je met een baby omgaat. Zoveel. Het paste allemaal niet eens in de uitzending.

Ze lijkt je wel te vertrouwen.

Dat doet ze ook. Het is zo’n leuk en lief meisje. Als we een paar uurtjes alleen waren dan luisterde ze ook echt naar mij. Dan werd ze heel aanhankelijk. Dat heeft ze echt nodig. Maar hoe kan ik dat voor elkaar boksen met haar moeder? Die heeft haar eigen problemen. Ik zou er het liefst iedere dag voor haar willen zijn, maar dat gaat niet. Ik vind dit echt heel erg moeilijk. Ik was ook helemaal niet blij dat de opnamen voorbij waren.

Kun je het wel afsluiten voor jezelf?

Ik neem de zorgen helaas mee naar huis. Ik heb daar heel veel last van en was in december dan ook helemaal op. Ook door andere programma’s. Ik heb drie weken vrij genomen om tot rust te komen. Maar nadat ik de uitzending van de week heb gezien, slaap ik weer niet. Ik weet dat ik moet leren om het mij niet te veel aan te trekken. Maar nu denk ik alleen maar: wat kan ik nog voor ze doen. Ik heb mijn hulp aangeboden. Maar de kerk en haar moeder vechten al met elkaar om haar. Moet ik daar dan ook tussen gaan zitten?

Wat hoop je voor Michelle?

Ik hoop dat ze het gevoel van liefde terugkrijgt, en een mooi zelfbeeld. Het doet mij heel veel pijn om iemand te zien die het gevoel van liefde niet kent. Die hele emotie is weg. Ik hoop echt dat iemand dit oppakt.