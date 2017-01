Michiel Huisman: soap-puber wordt mooiste ter wereld

Wat wij in Nederland natuurlijk alláng wisten, lijkt nu ook te zijn doorgedrongen bij de rest van de wereldbevolking: Michiel Huisman is de knapste man ter wereld. Tenminste, volgens de bezoekers van het videoplatform TV Candler dan, want zij zetten onze Michiel de toppositie van een lijst met de 100 knapste koppen ter wereld.

Bregje

'The Annual Independent Critics List of The 100 Most Handsome Faces', schijnt al 27 jaar te bestaan, en heeft een jury die bestaat uit leden uit 196 landen. Of Nederland daarin dit keer oververtegenwoordigd was, weten we niet, maar trots zijn we natuurlijk allemaal op deze eervolle titel van de sympathieke Nederlander. Overigens staat er in de lijst van 100 knapste vrouwen ook een Nederlandse, het model Bregje Heinen staat op de 60ste plaats.

Michiel Huisman sloeg al op jonge leeftijd aan het acteren. Na wat kleine rollen in films en series, brak hij in 1998 bij het grote publiek door als Rover in Goede Tijden Slechte Tijden. Lang bleef de geboren Amstelvener daar niet hangen, want in 1999 dook hij alweer op in Spangen. In deze tv-serie speelde hij tot 2002 de rol van Pelle. Hij werkte hard, want daarnaast speelde hij in de tv-serie Costa, de tv-film Suzy-Q (Met Carice van Houten) en serie Dok 12.

Zijn filmcarriere kwam pas echt van de grond tussen 2002 en 2005 met hoofdrollen in achtereenvolgens de films Volle Maan, Phileine zegt sorry, Floris en Johan. Internationaal kreeg hij voor het eerst voet aan de grond met een bescheiden rol in de detective Dalziel and Pascoe in in 2006.

Daarna ging het hard met de Nederlandse acteur. Hij werkte in de jaren daarna in zowel Nederland als het buitenland, want hem uiteindelijk een rol opleverde in World War Z, een film waarin ook Brad Pitt (!) te zien was. Een rol in de HBO-serie Treme werd uiteindelijk Huismans definitieve doorbraak in Hollywood. Daarna volgden grote rollen in de grote Amerikaanse series Nashville, Orphan Black en natuurlijk Game of Thrones.

Inmiddels woont Michiel al een tijd niet meer in Nederland, maar heeft hij het met zijn vrouw Tara Elders en hun dochter Hazel naar zijn zin in de Verenigde Staten. Stilzitten, daar doet Michiel niet aan, want er staat alweer vier nieuwe films op de planning voor de komende tijd.

Bekijk hier een video van Michiel Huisman door de jaren heen: