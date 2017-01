Martin Garrix wint de nationale popprijs

De Nederlandse popprijs is zaterdagavond in de wacht gesleept door de pas twintigjarige Martin Garrix. Hij is daarmee de eerste dj sinds Tiësto in 2002 die de prijs in ontvangst mag nemen. Vorig jaar was de prijs nog voor het hiphopinitiatief New Wave.

Garrix kende een uitstekend jaar met de megahit In The Name Of Love met Bebe Rexha. Daarnaast verscheen hij voor het eerst in de Top2000 met zijn track Animals. De kroon op 2016 was uiteraard dat hij half oktober werd uitgeroepen tot de beste dj van de wereld.

De popprijs wordt sinds 1986 uitgereikt door de stichting Buma Cultuur op het festival Noorderslag in Groningen aan de artiest die het voorbije jaar de belangrijkst bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse (pop)muziekindustrie. Wanneer een artiest de prijs eenmaal gewonnen heeft, kan deze dat in de toekomst niet nog een keer.