LAKS bracht nepnieuws: verkiezingsplan blijkt hoax

Scholierenorganisatie LAKS heeft ons allemaal in de maling genomen met hun 'nieuwtje' mee te doen aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Via hun twitteraccount maakt de organisatie woensdag bekend dat het om een hoax gaat. Ze wilden alleen aandacht voor de problemen in het onderwijs.

Voorgelogen

„Onze politieke plannen waren een HOAX. Maar de problemen in het onderwijs zijn GEEN grapje", twittert de club van voorzitter Sven Annen.

De actie van LAKS wordt met gemengde reacties ontvangen. De hoofdredactie van de NOS kan er bijvoorbeeld niet om lachen en heeft de organisatie een open brief geschreven. Daarin schrijven zij dat ze het schadelijk vinden dat LAKS willens en wetens de media heeft voorgelogen. „Deze vorm van het verspreiden van nepnieuws is buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek (en daarmee ook de positie van de NOS) en het schaadt de relatie tussen de NOS en het LAKS.”

Checken

Alexander Pleijter, docent online journalistiek van de Universiteit Leiden, schrijft op twitter wat veel mensen zich aanvragen, namelijk of de NOS dit bericht had kunnen checken. „NOS boos op Laks vanwege nepnieuws over deelname verkiezingen. Vraag is: hadden NOS en andere media t kunnen voorkomen? Viel het te checken?" Hij vindt de reactie van NOS in elk geval niet terecht. „Anderen de schuld geven van dalend vertrouwen van publiek in de journalistiek. Dat lijkt me niet de goede reactie. Kijk zelf in de spiegel." En: „Bijvoorbeeld: was het nieuws dat LAKS meedoet aan de verkiezingen nou echt zo belangrijk om ongecheckt als nieuws te brengen?"

Ook bij Metro hadden we het bericht over LAKS maandag overgenomen nadat een woordvoerder van LAKS het nieuws meermaals telefonisch had bevestigd en uitleg had gegeven. Redacteur Tjerk de Vries vindt het vooral niet slim van LAKS om de media op deze manier te misleiden. ,,Het heeft als gevolg dat we LAKS een volgende keer minder serieus nemen."

