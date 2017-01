'Knuffelles' RTL Late Night doet stof opwaaien

Hield Eva Jinek de gemoederen afgelopen week flink bezig met haar tafelgast Jules Deelder, nu is Humberto Tan weer aan de beurt. Naar aanleiding van de ongemakkelijke foto die werd gemaakt van de knuffelende Ard van der Steur en Rutte na het aftreden van van der Steur, was er gisteravond een waar 'knuffelcollege' in de Late Night-show van Tan.

De mannenknuffel, het schijnt nogal een lastig ding te zijn. Alhoewel vrouwen er gulzig op los knuffelen met vrienden, familie en soms niet eens moeite hebben een vreemde te knuffelen, weten mannen zich vaak geen houding te geven. Reden genoeg voor de redactie van RTL Late Night om een masterclass mannenknuffelen uit te zenden.

Verbinding, liefde en vertrouwen

Arie Boomsma zat aan tafel om alles te vertellen over dit geheimzinnige, ongemakkelijke fenomeen. Met de beste bedoelingen legt de presentator en sportfanaat uit wat hij zo geweldig vindt aan knuffelen: „Ik houd van het fenomeen. Ik denk dat het in onze tijd sowieso belangrijk is zo'n symbool van verbinding, liefde, vertrouwen en warmte. Dat zijn mooie dingen.”

Na deze mooie woorden staan Arie en Humberto op om de gehele tafel en de mensen thuis voor eens en voor altijd duidelijk te maken hoe een mannenknuffel zou moeten gaan. Een niet-ongemakkelijke-knuffel begint volgens Boomsma met een hand. Daarop volgt de andere hand als de tegenspeler aanstalten maakt om dichterbij te komen.

Lees ook: Man uit publiek eet kaasstengel van tafel Late Night

Die tweede hand kan dan om de schouder slaan, heel handig! Maar pure onzin en een gebrek aan onderwerpen volgens het stoomafblazende Twitterpubliek.

Gelukkig voor de tafelheer, waren er ook genoeg mensen die wel konden lachen om de opvallende cursus. En eerlijk is eerlijk: waarschijnlijk zat de niet-Twitterende helft van Nederland gewoon keihard te lachen om een kleine Dennis die boomlange Arie probeerde te knuffelen.

En voor iedereen die het gemist heeft...