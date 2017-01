'Kanye West gaat in het voorjaar gewoon optreden'

Ook met Kim Kardashian zou het een stuk beter gaan. Ze zou inmiddels bekomen zijn van de schok rondom de overval in Parijs afgelopen jaar. ,,Ze zijn weer allebei vrolijk.”

„Hij is nu bezig met een aantal verrassende projecten en daar horen ook concerten bij in het voorjaar. Hij wil de tour weer voortzetten. Hij houdt van zijn show en wil dat iedereen ervan kan genieten. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met zijn eigen kledinglijn en enkele samenwerkingen”, aldus de anonieme bron.

Toch is dat niet zijn grootste drijfveer, zo wordt verteld. „Zijn kinderen hebben zijn grootste prioriteit. Hij wil voor hen een goede vader zijn en op die manier ook zijn moeder trots maken. Hij denkt elke dag aan haar.”

In november ging het mis met Kanye. Eerst verliet hij na een paar nummers al het podium tijdens een van zijn optredens tijdens zijn Amerikaanse tour. Hij nam rust van showbizzleven, al verscheen hij nog wel eenmaal aan de zijde van de vrijdag geïnaugureerde president van de Verenigde Staten: Donald Trump.

