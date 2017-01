Justin Bieber: ‘Selena gebruikt The Weeknd’

Justin Bieber en Selena Gomez, het lijkt wel alsof de soapserie nooit ophoudt. De laatste tijd doen roddels de ronde dat Gomez het doet met zanger The Weeknd, die eerder een relatie had met model Bella Hadid. Die relatie tussen Selena Gomez en The Weeknd zou volgens Justin Bieber, als het waar is, maar om één ding gaan: over de rug van anderen succesvol worden.

Maar hoe zat het nou ook alweer tussen Justin Bieber en Selena Gomez? Metro zet de juicy details uit hun voormalige romance en moddergooien over en weer even voor je op een rijtje.

Setje

Op 27 februari 2011 komen Selena Gomez en Justin Bieber er na maanden speculaties eindelijk voor uit: ze zijn een setje. Tijdens het Oscar-feestje van Vanity Fair verschijnen de twee voor het eerst gezamenlijk op de rode loper, een maand later bevestigt Selena in The Ellen Show dat ze een relatie hebben.

Drukke schema's

De twee verschijnen dat jaar overal samen en in april 2012 wordt er zelfs gesproken van een verloving. Zo ver zal het echter niet komen: begin november 2012 wordt wereldwijd verspreid dat de twee sterren na bijna twee jaar een punt achter hun relatie hebben gezet. De reden: hun drukke schema’s.

Tussendoor lijken de twee af en toe weer samen te komen, met een Instagramkiekje of etentje hier en daar. Van een echte relatie wordt echter niet meer gesproken. Wanneer Selena samen met BFF Taylor Swift naar de Billboard Music Awards gaat en Justin tegenkomt, is in ieder geval meer dan duidelijk wat Taylor van haar (ex-)vriendje vindt…

Betrapt

In januari 2014 wordt Justin Bieber door de politie betrapt op rijden onder invloed. Hij zit op dat moment met een ander meisje in de auto. Kort daarop kondigt Selena aan een tijdje in rehab door te brengen om „met wat problemen te dealen en gezond te worden.” Dat lukt haar: ze maakt een terugkeer en scoort een dikke hit met Come and Get It.

In april 2014 lijken de twee weer wat tijd met elkaar door te brengen, onder meer op het festival Coachella, samen met onder meer Kendall Jenner. Na Coachella wordt Justin Bieber echter alleen met Kendall gespot, waarna Selena en Justin elkaar ontvolgen op Twitter en Instagram… Ruzie in de tent, dus.

Zedd

Hoewel de twee af en toe nog samen gesignaleerd worden, lijkt het in januari 2015 écht voorbij: Selena slaat namelijk aan het daten met dj Zedd. Die romance blijkt van korte duur: in mei 2015 verschijnen alweer de eerste roddels dat Selena en Justin samen zijn gezien, Zedd is ervandoor met Nina Dobrev.

In november 2015 lijkt het weer even goed te zijn tussen Justin en Selena: Justin brengt haar een serenade in een hotelbar in november 2015. My Girl van de Temptations en zijn eigen track Sorry komen voorbij. De twee doen een dansje samen en lijken voor even herenigd. Bij Ellen DeGeneres geeft Justin toe dat enkele van zijn songs op Purpose over Selena gaan.

Instagramruzie

In augustus 2016 lijken de twee echter alles behalve geliefden: er wordt flink over en weer gekibbeld en dat allemaal publiekelijk via Instagram. Justin Bieber heeft het inmiddels aangelegd met de dochter van Lionel Richie (Sofia), iets waar fans geschokt op reageerden omdat hij de week ervoor nog gesignaleerd werd met een ander meisje.



Justin Bieber was het gezeur zat en wilde zijn Instagram op privé zetten, waarna Selena Gomez het tijd vond om eens een paar flinke steken onder water te geven: „Als je alle haat niet aankunt, stop dan met het plaatsen van foto’s met je vriendin, haha!”, zei Selena publiekelijk tegen haar ex-liefje. „Het zou speciaal moeten zijn tussen jullie twee alleen. Wees niet boos op je fans. Ze houden van je en steunen je, voordat iemand anders dat ooit deed.”

Dat liet Justin zich niet zomaar zeggen. In een paar comments die overal op het web zijn terug te vinden, reageerde hij onder andere met: „Het is grappig om te zien dat mensen die jou gebruikten voor aandacht en dat nog steeds proberen, mij hiervan beschuldigen. Triest”, waarop Selena terugvocht met de woorden: „Het is grappig dat degene die de ander meerdere keren bedroog, de schuld geeft aan diegene die vergevingsgezind was en er altijd voor hem was.”

The Weeknd

Hoewel de twee wederom af en toe samen zijn gesignaleerd, lijkt het erop dat er toch echt een punt achter hun relatie is gezet: in januari 2017 wordt Selena voor het eerst gesignaleerd met The Weeknd, volgens Justin Bieber dus enkel voor eigen promotie, meldt TMZ. „Ze gebruikte hem, Nick Jonas (waar ze kort mee datete), Zedd en nu dus die goede oude Abel (The Weeknd, red.)”, aldus Justin Bieber volgens een bron aan TMZ. „Wanneer Selena haar nieuwe muziek wil pushen, lijkt het erop dat ze gaat daten met sterren waar ze mee wil samenwerken."

Wordt vervolgd…