Jett Rebel op weg naar Ahoy Rotterdam (10)

Jett Rebel speelde zo’n beetje op alle grote en kleine festivals in Nederland. Onlangs kondigde de populaire muzikant een show aan in Ahoy Rotterdam. Op 4 februari 2017 is het zover.

In aanloop daarnaartoe nam hij een kijkje in de grote, nu nog lege zaal in Rotterdam. Al skateboardend, hardop dromend en dansend, zien we een jongen bij wie het besef groeit: de droom komt uit.

Elke week heeft Metro in video's van een minuut per keer een kijkje in de voorbereiding van Jett Rebel. Dit is de laatste aflevering.