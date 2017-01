Is Martin Garrix verliefd?

Slecht nieuws voor de smachtende fans van Martin Garrix. Het lijkt er namelijk op dat de wereldberoemde Nederlander een vriendin heeft.

Dat is althans de conclusie van Glamour, na een ‘halve middag speurwerk’. Na het doorspitten van zowel de social media-kanalen van Martijn Gerritsen, zoals de dj eigenlijk heet, als die van de dame in kwestie, was het overduidelijk: de 20-jarige heeft het overduidelijk al ruim vijf weken érg gezellig met het Nederlandse model Charelle Schriek.

Van Zwitserland tot Myanmar

Glamour kwam de relatie op het spoor toen de twee vijf weken geleden - ‘in precies dezelfde week’ - een soortgelijke foto plaatsten vanuit het zwembad van het Zwitserse Hotel Villa Honegg. Zie hieronder ‘het bewijs’:



Later die week, wanneer Martin moet optreden in Polen, plaatsten beiden een foto op Instagram die op dezelfde plek in Krakau genomen lijkt te zijn. Daar komt nog eens bovenop dat Martin de foto van Charelle heeft geliket én er een reactie onder heeft geplaatst.



Enige tijd later duikt het stel op in Londen. Ze worden wederom niet samen gespot, maar ook nu verraden hun posts op social media hun locatie. Afgelopen week leek het erop dat beiden zich bevonden in het Franse skigebied Val-d'Isère én dat ze tegelijkertijd in Myanmar zaten.

Ultiem bewijs

Mocht je nu nog twijfelen aan de relatie, dan zou onderstaande foto die Charelle plaatste op haar Instagram Story toch wel het ultieme bewijs moeten zijn. Hierop is namelijk te zien hoe zij met haar voeten op Martins schoot luiert aan de zee.



Kortom: het lijkt er heel sterk op dat Martin Garrix hartstikke verliefd, en dus hartstikke bezet, is.