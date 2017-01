Hoera! Will & Grace komen weer bij elkaar

Goed nieuws voor de liefhebbers van Will, Grace, Karen en Jack: NBC bevestigt namelijk een reünie van de serie Will & Grace! Een datum is nog niet bekend, maar de vier hoofdrolspelers komen allemaal terug in de Emmy-winnende serie die tussen 1998 en 2006 werd uitgezonden.

Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) en Megan Mullally (Karen) zijn allemaal van de partij. „We zijn er blij om dat één van de meest ingenieuze en grappigste komedieseries uit de geschiedenis weer terugkomt”, zegt NBC-directeur Robert Greenblatt in een verklaring. „Deze serie was op zoveel vlakken baanbrekend, van homorechten tot sociaal en politiek commentaar. Allemaal verborgen in de geestige popcultuur.”

Blije acteurs

In 2006 werd na acht seizoenen en meer dan 200 afleveringen de stekker uit de serie getrokken. In september schoot de cast een reünie-aflevering. Alle vier de sterren waren zo enthousiast dat er uiteindelijk toch een vervolg komt. Daar zijn de acteurs zelf ook blij mee.