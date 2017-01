Goede start van 2017: Beyoncé dit jaar in Nederland

Oké ladies, lets get in formation want volgens Lindanieuws zien we Beyoncé dit jaar nog terug in Nederland. 2017 is nog maar net begonnen, maar de kalender staat voor Queen B uiteraard al volgepland. 29 juli zou de diva de Arena weer aandoen.

In juli 2016 was de dame voor het laatst in Nederland voor twee concerten. De kaarten waren toen snellere dan het licht uitverkocht, dus als deze kaarten net zo snel gaan als toen, dan wil je nu alvast in de rij gaan staan.

In de rij staan wordt alleen lastig, want tickets zijn nog nergens te vinden. De link die via Tidal aan te klikken is, leidt je naar de homepage van ticketmaster.nl. Op die website is nog geen informatie beschikbaar rondom een optreden van Beyoncé. Het is wel aannemelijk dat de informatie van Tidal klopt, aangezien het de streamingdienst is van het liefje van de zangeres.