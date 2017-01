Foto's: Doutzen dolt Sunnery op strand Miami

Topmodel Doutzen Kroes speelt een potje strandvoetbal met haar man Sunnery James, de helft van dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano, tijdens hun gezinsvakantie in Miami.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!