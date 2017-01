'Ex-minnaar George Michael weet doodsoorzaak'

Het is nog steeds niet bekend hoe George Michael is overleden, maar Paul Stag, escort en ex-minaar van George Michael claimt de mogelijk oorzaak te weten.

Paul Stag en George Michael kwamen in 2004 met elkaar in contact. Tot 2013 spraken ze veel met elkaar af totdat George zijn nieuwe liefde Fadi Fawaz ontmoette. Volgens Paul was de 53-jarige popzanger verslaafd aan de seksdrug GHB tijdens hun 'relatie' die 9 jaar duurde. Paul beweert dat hij ook regelmatig drugs naar George heeft gebracht, onder de codenaam 'champagne', dit meldt de Daily Star.

Drugs

Volgens zijn ex-minnaar gebruikte George nog heel veel drugs en is het bijna zeker dat hij de vooravond van zijn dood aan de drugs zat. „Soms zie je een 'ongeluk' van tevoren aankomen. George leefde heel erg snel," zegt Paul. Volgens de ex-minnaar waren er vele nachten waarbij de zanger zijn bewustzijn verloor.

Paul gaf jarenlang drugs aan George, toch voelde hij zich niet schuldig. „Het was net alsof ik een bosje bloemen gaf. Ik dacht als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel."

Het gerecht wacht nog steeds het resultaat van het toxicologisch onderzoek.