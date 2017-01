Dit zijn de liveshowkandidaten van TVOH

Na de knock-outs van vrijdagavond zijn de kandidaten voor de liveshows van The Voice of Holland bekend. En dat is een prachtig rijtje met zangers en zangeressen!

Guus Meeuwis

Guus Meeuwis was voor de kerstvakantie al aan de beurt met zijn talenten. Hij besloot om de Frans-Nederlandse zangeres Katell Chevalier mee te nemen naar de liveshows. Ook oud-lid van Shermanology Leon Sherman gaat het Nederlands publiek vermaken in de liveshows en de jonge Thijs Pot sluit het rijtje van de kersverse coach van The Voice af.

Ali B

Ali B heeft dit jaar misschien wel de grootste favorieten in zijn team zitten. Hij besloot om de jonge hartenveroveraar Vinchenzo Tahapary mee te nemen, trok natuurlijk publiekslieveling Dwight Dissels mee naar de liveshows en heeft ook met de beeldschone Roza Lozica wellicht een finalekandidaat te pakken.

Waylon

Waylon had het moeilijk tijdens de knock-outs. Over de eerste kandidaat die hij meeneemt naar de liveshow, Yerry Rellum, was weinig twijfel, maar daarna werd de keuze moeilijker. Uiteindelijk neemt de coach ook Pleun Bierbooms en Romy Weevers mee. En wij begrijpen heel goed waarom!

Sanne Hans

Sanne rockt dit jaar met drie vrouwen de liveshows. En wat voor vrouwen?! Ze besloot de 17-jarige Isabel Provoost mee te nemen, was verrast door een steengoed optreden van Sheela en trok Kirsten Berkx mee naar de volgende ronde. Wij kunnen niet wachten tot de strijd begint!