'Dieren verwaarloosd op sets van films en series'

De tekst ‘no animals were harmed in the making of this film’ op de aftiteling van films moeten we maar niet al te serieus nemen. Dierenwelzijnsorganisatie PETA onthult vrijdag namelijk dat dieren die gebruikt worden voor Hollywoodfilms en -series regelmatig verwaarloosd worden.

Een contact van de Amerikaanse afdeling van PETA was werkzaam bij Gary Gero's Birds & Animals Unlimited, een bedrijf dat dieren levert aan de filmindustrie, en zag daar talloze gevallen van verwaarlozing en onthouding van zorg. Het gaat om dieren die gebruikt werden in onder meer de Hangover-films, de Harry Potter-films, Marley & Me, de Pirates of the Caribbean films, Game of Thrones en de CBS-serie Zoo.

Benji

Voorbeelden die genoemd worden, zijn onder andere katten die dagen geen eten kregen omdat ze te dik zouden zijn voor de film Benji. Drie varkens met bloederige ontstekingen op de set van College Road Trip, honden die ’s nachts bij 6 graden buiten werden gelaten op de set van - hoe ironisch - Hotel for Dogs en roofvogels die in smerige hokken verbleven op de set van Harry Potter.

De Dierenbescherming laat desgevraagd weten dat er in Nederland geen regelgeving is op het gebied van het gebruik van dieren in films. ,,Zo bont als PETA het nu schetst, hebben wij het in Nederland ook nog niet meegemaakt. Wel hebben we er een aantal jaren geleden voor gepleit om een code in te stellen voor terughoudendheid van omroepen bij het gebruik van dieren voor programma’s en spelshows. Daar is toen positief op gereageerd.”

Nederland

De enige regel die in Nederland geldt is dat verwaarlozing van dieren niet mag. En die geldt niet alleen voor filmmakers, maar voor iedereen, laat de Dierenbescherming bij monde van woordvoerder Niels Dorland weten.

Filmmakers die in Nederland gebruik willen maken van dieren in hun producties kunnen die inhuren via speciale castingbureaus voor dieren. Animaux uit Wekerom is zo’n bureau. De dieren die bij hen ingeschreven staan worden niet verhuurd als er ook maar iets aan de opname ten koste gaan van het dier. Tijdens opnames is er ook altijd iemand van het bureau aanwezig, laat Elles Keeman namens Animaux weten. ,,De eigenaar of trainer van het dier is altijd zelf op de set, daarnaast meestal ook onze professionele animalhandler. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het een Engelse of Amerikaanse productie betreft, wordt ook een dierenarts betrokken om op de set de gezondheid van het dier te checken.”

Computer

PETA US heeft de US Department of Agriculture (USDA) op de hoogte gesteld van de blijkbare schending van de federale Animal Welfare Act. PETA pleit er verder voor dat steeds meer makers van films en series gebruikmaken van CGI (Computer Generated Imagery) waarbij dieren met behulp van een computer worden nagebootst en er dus geen echte dieren nodig zijn op de filmset.

Een mooi voorbeeld van CGI vind je in de films van Planet of the Apes, zoals hieronder afgebeeld. Niet van echte te onderscheiden, toch?