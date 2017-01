De Vrienden van Amstel van nu (en toen)

Drie jaar nadat hij tijdens de Vrienden van Amstel Live een tia kreeg, keert Marco Borsato terug in ‘de grootste kroeg van Nederland’. Samen met zijn muzikale collega’s staat Borsato vanaf donderdag 19 januari negen avonden in Rotterdam Ahoy. Een gedeelte van de artiesten van de al een jaar uitverkochte negentiende editie werd maandag bekendgemaakt.

Café Carels

De artiesten werden door Vrienden van Amstelgastheer Nick Schilder – hij debuteert als gastheer met de nu vakantie vierende Simon Keizer – voorgesteld in café Carels in de Amsterdamse Pijp.

Veel artiesten waren al eerder op ‘VVA’ actief en komen nu voor 125.000 toeschouwers terug. Drie debutanten kent Vrienden van Amstel Live 2017: Douwe Bob, Diggy Dex en dj Nicky Romero. Hieronder zie je optredens van de oudgedienden tijdens eerdere Amstelavonden, waar vooral veel duetten worden gedaan met collega-artiesten. Om alvast in de sfeer te komen, of om te zien wat dat Vrienden van Amstel nou eigenlijk is.

De artiesten

Marco Borsato (met Nick & Simon)

Golden Earring (met Miss Montreal)

Typhoon (met Di-Rect)

Rowwen Hèze

VanVelzen (met Eva Simons)

Nick & Simon (als The Beatles)

Bløf (met Marco Borsato)

Wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen, kan op 26 januari op RTL 4, met een kwartiertje vertraging, meekijken. Niet de hele show is dan op ‘4’, want om 22.15 uur wordt er overgeschakeld naar RTL 5. Info: www.vriendenvanamstel.nl.