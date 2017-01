Bizarre cijfers Drake (die in het Amstel zong...)

De Canadese zanger en rapper Drake (30) is momenteel dé superster in de muziek. Hieronder zijn imponerende cijferlijst. Oh ja, zaterdag trad hij gewoon op in het Amstel Hotel...

Eerst dat optreden dan maar even. Een joodse jongen van 13 jaar vierde zaterdag in het Amstel Hotel bar mitswa (Joodse jongen zijn spiritueel volwassen als zij 13 jaar worden). Nu sprong jij met je partijtje misschien wel flink uit de band met een potje bowlen, deze tiener mocht zijn feest van zijn ouders dus in Amsterdam vieren, met een artiestenlijst dat op een festival een geweldige line-up zou betekenen: Drake, Jamie Foxx, Sven Alias, Najib Amhali, Sunnery James en Ryan Marciano en Lange Frans. De bar mitswa had ook nog eens een vuurwerkshow aan de achterkant van het hotel.

Op Instagram werd Drake in Amsterdam door @wordonrd (Word on Road):

David Mast (@mastamast) uit de band van Lange Frans legde zichzelf vast met Jamie Foxx:

En dan de cijfers

Cijfers van Drake, de man die ook vanaf de 26e voor enkele concerten in Ziggo Dome in Amsterdam is:

1.000.000.000 Drake’s hit One Dance – het woord hit was nooit meer op z’n plaats – werd vorig jaar 1 miljard keer gestreamd: een record in de geschiedenis van Spotify. Zijn recentste album Views werd 1 miljard keer beluisterd op Apple Music, ook dat is een record.

5.000.000.000 Met 5 miljard streams van al zijn liedjes bij elkaar is Drake de meest gestreamde artiest in de geschiedenis van het streamen. Zijn landgenoot Justin Bieber en zijn aan/uit-vriendin Rihanna hebben het nakijken.

1.600.000 Naast de enorme streamingcijfers werden er van Views ook nog 1.6 miljoen fysieke exemplaren verkocht.

13 Views stond dankzij de vele streams en fysieke verkoop bij elkaar opgeteld dertien weken op nummer 1 in de albumlijst in Amerika.

1 Drake is gewend aan de hoogste positie. Met zijn debuutalbum Thank Me Later kwam hij in 2010 meteen op 1 binnen in de Billboard Top 200.

7.800.000 One Dance brak het record voor meest gestreamde single in Engeland in één week: 7,8 miljoen streams – dat record was daarvoor voor Hello van Adele (7,32 miljoen streams, 2015).

8 Tijdens de komende uitreiking van de Grammy’s is Drake in acht categorieën genomineerd; Views kan onder meer ‘Album van het Jaar’ en ‘Rapalbum van het jaar’ winnen.

40.000.000 Volgens zakenblad Forbes verdiende Drake afgelopen jaar ongeveer 40 miljoen dollar. Niet alleen met zijn muziek, maar ook met lucratieve contracten met Nike, Apple en Sprite. Hij heeft bovendien een goedlopend eigen whiskymerk, genaamd Virginia Black.