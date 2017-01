Bieber loost pup met geboren afwijking

Zanger Justin Bieber pronkte de voorbije maanden regelmatig met zijn puppy Todd. Het lijkt er echter op dat de Canadees de viervoeter alweer van de hand heeft gedaan, toen bleek dat Todd een geboren afwijking heeft en een operatie van 8.000 dollar nodig was. Dat meldt Page Six.

Puppy Todd

In augustus vorig jaar pronkte Bieber trots met zijn hondje op Instagram. De verliefdheid lijkt echter voorbij, want Bieber zou de hond hebben afgestaan aan een van zijn dansers, C.J. Salvador. Die is een GoFundMe-campagne gestart voor het arme dier.

Op de pagina is te lezen dat Todd ofwel ingeslapen moet worden ofwel een „hele gespecialiseerde operatie” moet ondergaan. Door een geboren afwijking aan zijn heup is het namelijk anders snel gedaan voor Todd: „Om een lang verhaal kort te maken: tegen de tijd dat hij 1 jaar wordt kan hij niet meer lopen en rennen, laat staan spelen”, aldus Salvador op de pagina.

Gelukkig voor Todd hebben veel fans van Bieber direct hun steentje bijgedragen. Binnen een dag is de benodigde 8.000 dollar dan ook al opgehaald.

Bieber in bescherming genomen

Via Facebook verklaarde Salvador dat zijn familie de hond van Bieber heeft ‘geadopteerd’ en dat hij de zanger niet om geld wilde vragen „omdat hij niks met deze hele situatie te maken heeft”. Pas na de adoptie zou de afwijking geconstateerd zijn, toen de ouders van C.J. een medische check lieten doen voor ze Todd lieten castreren. Daarmee neemt de danser de zanger in bescherming.

Toch roept het wel vragen op over hoe goed Bieber met zijn dieren omgaat. Todd is niet het eerste dier dat de popster na enige tijd (noodgedwongen) van de hand doet. Eerder had Bieber al voor korte tijd een aap, slang en een hamster.