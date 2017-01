Amerikaans vakblad verwacht doorbraak Sylvia Hoeks

Variety noemt Sylvia Hoeks een van de tien belangrijkste Europese talenten van 2017. Het gezaghebbende Amerikaanse blad publiceert ieder jaar voorafgaand aan het filmfestival van Berlijn een lijst met tien Europese sterren die opvallen door hun werk en hun toekomstplannen.

Sf-klassieker

'Deze talenten gaan in 2017 hun internationale doorbraak beleven', voorspelt Variety. De 33-jarige Hoeks wordt vooral genoemd vanwege haar rol in Blade Runner 2049, het langverwachte vervolg op de sf-klassieker uit 1982. De Nederlandse actrice zal in de film te zien zijn samen met onder anderen Harrison Ford en Ryan Gosling. Ook Sallie Harmsen heeft een kleine rol. De nieuwe Blade Runner draait vanaf 5 oktober in de bioscopen.

In Nederland speelde Hoeks onder meer in De Storm, Tirza, De Bende van Oss, Bro’s Before Ho’s en Duska. Voor die laatste titel won zij een Gouden Kalf. Ook speelde Hoeks de hoofdrol in de hitserie Overspel.

Shooting Stars

Het filmfestival van Berlijn, één van de belangrijkste filmfestivals ter wereld, kwam een paar maanden terug gewoontegetrouw zelf ook met een lijst. Bij de zogenoemde 'shooting stars' van 2017 wordt Nederland dit jaar vertegenwoordigd door Hannah Hoekstra (Volgens Robert, De Helleveeg).