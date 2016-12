Wat is jouw favoriete liedje van George Michael?

'Careless Whisper', 'One More Try', 'I Want Your Sex', 'Faith', 'Praying For Time', 'Freedom '90', 'Jesus To A Child' - het aantal millionsellers van de afgelopen Kerst overleden George Michael is indrukwekkend. Sky Radio vraagt op Facebook aan welk liedje van het voormalige tiener-idool jij de beste herinneringen hebt. Om 17.00 uur vanmiddag draait het radiostation de vijf liedjes die het vaakst worden genoemd. Hierbij alvast wat inspiratie.

Lees ook: Partner George Michael vond hem dood in bed