Twitter valt over 'valse' Karin Bloemen in AYNIL

Het is voor veel mensen vaste prik op kerstavond: lekker voor de buis zitten en All You Need is Love kijken, waarna de tranen je al snel in de ogen springen. Kijkers van het programma voelden echter heel andere emoties bij het zien - en vooral horen - van Karin Bloemen, die haar opwachting maakte in het programma.

Jurk

De extravagante zangeres mocht tijdens de jaarlijkse show optreden in de studio. Aan alles was gedacht: de spots waren aan, nepsneeuw kwam vanuit het plafond van de studio naar beneden vallen en Bloemen droeg en enorme hoepeljurk, waar tijdens haar optreden zelfs een jongen onder vandaan kwam - die overigens de geliefde bleek van een meisje dat in de zaal zat.

Zangles

Toch was het Bloemen's stem waar iedereen op Twitter zich mee bezig hield. De zangeres zong namelijk behoorlijk vals en leek niet echt in haar normale muzikale doen. „All you need is zangles”, merkt een gebruiker op. „Wat gebeurde er onder die jurk dat ze zo vals zong?!” vraagt iemand anders zich af. Ook merken veel mensen op dat Bloemen inmiddels haar beste tijd heeft gehad, en misschien aan pensioen moet gaan denken.

Zie hieronder het optreden van Karin Bloemen. Wat vind jij, is alle kritiek terecht?

Record

All You Need Is Love had ondanks - of juist dankzij - de valse noten van Bloemen wel een heel goede avond: de jubileumeditie van de All You Need is Love kerstshow heeft een recordaantal kijkers getrokken. Zaterdagavond stemden 3.046.000 kijkers af op het programma van Robert ten Brink.

Het was de 25e keer dat de presentator geliefden speciaal voor Kerstmis bijeenbracht. Nog niet eerder slechtte de kerstspecial de grens van 3 miljoen kijkers.