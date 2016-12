Top 2000 volgend jaar weer hetzelfde liedje?

Het gourmetstel is de kast weer in en de kerstkaarten liggen alweer bij het oud papier: de week van de Top 2000 is aangebroken. Het aftellen naar het nummer dat al sinds jaar en dag op 1 staat is begonnen. Maar wordt het niet eens tijd voor een andere nummer 1?

Met wachttijden van ongeveer 6 uur trekt het Top 2000 café dit jaar een recordaantal bezoekers. Met zijn allen tellen ze af naar de nummer 1: Bohemian Rhapsody van Queen. De meesten blijven het een terechte winnaar vinden, maar sommigen zien het als traditie.

Komt er aan die traditie de komende jaren een eind? Radio 2-dj Ruud de Wild legt uit waarom de top 10 ieder jaar weer vrijwel hetzelfde is en hoe hij de lijst de komende jaren voor zich ziet.