Taylor Swift verrast fan van 96

De Amerikaanse Cyrus Porter had een kerst die hij nooit zal vergeten. Ineens stond niemand minder dan Taylor Swift namelijk voor zijn deur. Swift verrast wel vaker fans, maar in het geval van Porter is het een stukje unieker. De man is namelijk inmiddels 96.

Porter is wellicht de oudste fan van Swift. Een lokale tv-zender uit New Madrid in Missouri, waar de man woont, maakte recentelijk een special over de man. Hij staat bekend om het feit dat hij zo fan is van Swift. De oud-veteraan zag de popster al twee keer live en danst er dan gretig op los. „Ze geeft een show zoals niemand anders dat doet”, vertelde hij tegen de zender.

Onverwacht

De minidocumentaire bleef niet onopgemerkt. Het item kwam ook Swift onder ogen. Ze is gek op haar fans verrassen met onverwachte bezoekjes, briefjes, optredens op bruiloften en ga maar door. Ze besloot ook nu de fan te verrassen. Tijdens kerst. Porter kreeg er ook nog een akoestische versie van Swift's hit Shake It Off bij.

Er werden uiteraard heel wat beelden gemaakt voor opa Porter. De familie zette de beelden gretig online.