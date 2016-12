Serious Request 2016 goed voor 8.744.131 euro

3FM-dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende hebben op kerstavond bekendgemaakt wat de opbrengst van Serious Request 2016 is. Ze hielden een cheque ter waarde van 8.744.131 euro omhoog die ten goede komt aan het bestrijden van de stille killer longontsteking.

Het bedrag is nog niet de eindstand. Deze kan altijd nog hoger uitpakken, maar is in ieder geval hoger dan die van 2015. Vorig jaar hielden de 3FM-dj’s een cheque van 7,5 miljoen omhoog, waar later nog zo’n 1,1 miljoen euro bij opgeteld werd. Het record van Serious Request stamt uit 2013, toen Giel Beelen, Paul Rabbering en Coen Swijnenberg met behulp van talloze Nederlanders 12,3 miljoen euro bij elkaar draaiden.

In 2014 werd de grens van 12 miljoen ook gehaald, maar vorig jaar was de opbrengst voor het eerst een stuk minder. 3FM haalde met Serious Request voor het eerst geld op voor een stille ramp in 2004. Toen zaten Giel Beelen, Claudia de Breij en Wouter van der Goes in het Glazen Huis in Utrecht.

Saamhorigheid in Breda

Voor het eerst namen niet drie, maar twee dj’s hun intrek in het Glazen Huis. Domien Verschuuren was al ervaringsdeskundige, terwijl Frank van der Lende zijn debuut maakte. Het Glazen Huis stond voor de tweede keer in Breda, waar zich dagelijks een hoop mensen verzamelden. Verschillende BN’ers kwamen langs en bleven soms slapen, zoals Mark Rutte vrijdagnacht.

Veel individuen en groepen zetten zich ook dit jaar weer in voor Serious Request. Van kleine gebaren tot grootschalige acties, er kwam een hoop voorbij: bijvoorbeeld een zwerver die 40 euro van zijn leefgeld doneerde, de karaokebar A-Meezing en een man die al zes jaar lang fietst voor Serious Request.

Dé actie van dit jaar is zonder twijfel die van Tijn. Jong en oud sloeg aan het lakken, nadat het 6-jarige jochie met zijn vader bij het Glazen Huis verscheen. De ongeneeslijke zieke Tijn wilde 100 euro ophalen door mensen uit te dagen hun nagels te lakken en 1 euro te doneren. Dit resulteerde in het enorme bedrag van meer dan 2,5 miljoen euro.

„Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt tijdens de edities van Serious Request, dat iemand in zijn eentje zoveel aandacht voor een stille ramp weet te genereren”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis over de actie van Tijn. Voor Tijn zelf is ook een crowdfundingspagina opgericht, die het mogelijk moet maken om hem en zijn familie nog zoveel mogelijk tijd samen te geven.