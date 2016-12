Metro's favoriete nummers van 2016

Wat was het beste liedje van 2016? Die schier onmogelijk te beantwoorden vraag proberen muzieksites, kranten en tijdschriften nu al wekenlang te beantwoorden. Ook Metro doet een duit in het zakje met favorieten van de muziekredacteuren.

Kasper Hermans

Kings of Leon - WALLS

Prachtige single van Kings of Leon, die ik eigenlijk langzaam had afgeschreven. Het nieuwe album bewees mijn ongelijk en WALLS is echt een geweldig mooie track.



Bazart - Goud

Belgen maken tegenwoordig misschien wel betere muziek dan wij doen en Goud van Bazart is daar een perfect voorbeeld van. Live krijgen ze de hele zaal mee met hun feestje.



Drive Like Maria - Tiny Terror

Toch ook een song van Nederlands bodem, al is de band ook half Vlaams. Tiny Terror blijft maar doorratelen dankzij een paar fenomenale instrumentale minuten.

Constance van Amstel

Sia – Cheap Thrills

Als Sia voorbijkomt met wat mij betreft dé knaller van 2016 móet ik meezingen. Waar ik ook ben. Inmiddels heeft het liedje wel mijn ik-kan-het-niet-meer-horen-grens bereikt, maar het staat voor mij wel echt voor 2016.



Biffy Clyro – Wolves of Winter

Biffy Clyro bestaat al sinds 1996, maar mij zijn ze dit jaar pas opgevallen. Wolves of Winter is een nummer met keiharde gitaren en rauwe zang en toch een mystieke sfeer, prachtig. En de zanger heeft lang haar, voor mij ook een + 1.



Rag ’n Bone Man – Human

Instant kippenvel als ik naar deze plaat luister. De stem van zanger Rory Graham gaat door merg en been. Dat, in combinatie met het geklap dat klinkt als kettingen die tegen elkaar slaan, maakt het heel indrukwekkend.

Jeroen Haverkort

The Boxer Rebellion - Weapon

Heerlijk licht nummer. Beetje poppy, prima refrein en de heldere stem van Nathan Nicholson maken het liedje af.



Radiohead - True Love Waits

Eigenlijk een liedje uit 1995 dat tijdens concerten werd gespeeld. Dit jaar voor het eerst, op album A Moon Shaped Pool, in een studio-versie uitgebracht. Vandaar in mijn top 3.



Metallica - Hardwired

Gewoon even lekker hard raggen, stoom afblazen.

Ingelise de Vries

David Bowie - Lazarus

Naast dat dit mijn favoriete artiest aller tijden is, is het ook de titelsong van de musical Lazarus waar Bowie aan meeschreef. De allermooiste theaterproductie die ik ooit heb gezien.



PJ Harvey - The Ministry Of Defense

De saxofoons, de chaos, de samenzang met de mannen, alles klopt aan dit nummer. Als je de kans krijgt: ga d'r live zien!



Alter Bridge - Cradle To The Grave

Een gevoelig hardrocknummer met een emotioneel verhaal. Zanger Myles Kennedy schreef het nummer toen zijn schoonmoeder ernstig ziek was. De dag dat hij het moest inzingen, overleed ze. Dat maakt het nummer nóg emotioneler, terwijl het al zo'n goed nummer is.

Daisy Heyer

Imany - Don’t Be So Shy

Ik kende dit nummer vorig jaar al, maar de officiële release was in 2016 en toen werd het een dikke hit. Geen wonder, want het is een mega catchy melodie met een fijne tekst.



Bubbletop - Dennis Ferrer ft. Sagine

Niet een echte top 40 plaat, wel een echte knalplaat in de club. Als deze gedraaid wordt op een goed housefeest gaat iedereen los. En Dennis Ferrer krijgt dat zo vaak voor elkaar bij mij, dat ik officieel fan ben.



Chunky - Bruno Mars

Bruno Mars kan eigenlijk niets fout doen bij mij, dus toen zijn nieuwe album 24K Magic uitkwam sprong ik een gat in de lucht. Ik vind Chunky het leukste nummer van het album. Of toch 24K Magic. Of misschien toch Versace on the Floor…

Mario Wisse

Car Seat Headrest – Drunk Drivers/Killer Whales

Je hoort een beetje Pavement, wat Guided By Voices hier en daar en Fountains Of Wayne is nooit ver weg, maar toch klinkt Car Seat Headrest van de piepjonge Will Toledo helemaal eigen. Geweldig liedje dit.



Warhaus – Memory

Rokerig, een beetje slaperig en hartstikke catchy, net als die hele debuutplaat (We Fucked A Flame Into Being) van het Vlaamse Warhaus.



Jacob’s Song – Douwe Bob

Iemand met een stem als die van Douwe Bob kan bij mij weinig fout doen. Als er dan ook nog van die hemelse strijkers aan te pas komen ben ik helemáál verkocht.