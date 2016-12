De zes meest vrijgevige acties van George Michael

Wereldwijd werd er deze kerst stilgestaan bij het overlijden van popzanger George Michael. Zowel fans als musici uitten hun verdriet en ongeloof via sociale media. Ook werden er opvallend veel verhalen gedeeld over de vrijgevigheid van de zanger.

Michael had het liever niet dat de pers aandacht besteedde aan zijn genereuze acties. Maar sinds zijn overlijden op eerste kerstdag stromen sociale media vol met mooie verhalen over voormalig lid van Wham!.

De Britse zanger overleed zondag op 53-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog onbekend. Volgens zijn manager is de zanger overleden door hartfalen.

Wij willen graag een aantal vrijgevige acties van deze talentvolle zanger met jullie delen.

1. Hij zette een fonds op dat subsidies verstrekt aan gehandicapte kinderen en volwassenen.

2. Hij gaf een vreemde 25.000 pond, zo'n 29.000 euro, zodat zij haar schulden kon afbetalen.

3. Hij werkte als vrijwilliger in een daklozenopvang.

4. Hij steunde verschillende goede doelen.

5. Hij gaf de muziekrechten van Last Christmas en Everything She Wants aan een stichting die zich inzet voor de bestrijding van hongersnood in Ethiopië.

6. Hij deed mee aan een spelprogramma waarin hij geld kon winnen voor een goed doel. Als hij het spel zou verliezen, wilde hij zelf het bedrag aan het goede doel doneren.

De Britse zanger zette zich op nog veel meer manieren in voor anderen. Hij was onbaatzuchtig, vrijgevig en een voorbeeld voor velen.