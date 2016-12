Carrie 'Prinses Leia' Fisher (60) overleden

Carrie Fisher, die de rol van prinses Leia in Star Wars vertolkte, is woensdag op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt People Magazine op basis van een verklaring van een woordvoerder van de familie namens Fishers dochter Billie Lourd.

„Met veel verdriet heeft Billie Lourd bevestigd dat haar geliefde moeder Carrie Fisher deze ochtend om 8.55 uur is overleden", aldus de verklaring. „Ze was geliefd door de hele wereld en ze zal erg gemist worden."

Fisher vloog vrijdag vanaf Londen naar Los Angeles, toen zij een hartaanval kreeg. Ze werd snel naar een ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.

De laatste Star Wars film waar Fisher in speelde was The Force Awakens uit 2015. De bedoeling was dat zij ook in de vervolgfilms nog een rol zou spelen.

De actrice werd vooral bekend door haar rol in de eerste Star Wars-film A New Hope, die in 1977 uitkwam. Vervolgens was ze ook te zien in The Empire Strikes Back (1980), The Return of the Jedi (1983) en The Force Awakens (2015). Ze vertolkte de rol van prinses Leia, de zus van Luke Skywalker en de rebellenleider die het opneemt tegen het Keizerrijk van Darth Vader.

Turbulent leven

Als dochter van filmlegende Debbie Reynolds en zanger Eddie Fisher, maakte de actrice haar debuut op Broadway in Irene, waar ook haar moeder in speelde. Haar grote filmdebuut was in 1975 in Shampoo. Verder speelde ze ook in The Blues Brothers, The Man with One Red Shoe, Woody Allens' Hannah and Her Sisters en in When Harry Met Sally.

Ze trouwde in 1983 met zanger Paul Simon, waar ze een jaar later weer van zou scheiden. In 1992 kreeg Fisher met Bryan Lourd een dochter: Billie Lourd. Ze had voor die tijd een turbulent leven achter de rug met veel drugs- en alcoholgebruik en in 1985 zou ze ook zijn gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis.

Schrijfster

In de jaren negentig was ze minder op het witte doek te zien en richtte ze zich vooral op het schrijven van boeken. Ze publiceerde onder andere Surrender the Pink en Delusions of Grandma. Daarnaast schreef ze de scripts voor een aantal films.