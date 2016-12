Zangeres Barbara Straathof (41) overleden

Zangeres Barbara Straathof is zaterdagochtend overleden. De voormalig deelneemster van The Voice of Holland werd 41 jaar oud. Ze overleed aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.



„Ze heeft tot het laatst gevochten om de ziekte te verslaan, maar heeft de ongelijke strijd helaas moeten opgeven. Barbara is overleden in het bijzijn van haar geliefde Chantal'', liet haar manager weten in een reactie.

Herdenking

In april werd bekend dat Straathof kanker had. Ze zal worden herdacht tijdens een openbare herdenkingsdienst en daarna worden gecremeerd in besloten kring. „Met Barbara verliezen wij een zangeres in hart en nieren, maar bovenal een prachtig, uniek, mooi, liefdevol en ongelooflijk leuk mens. Wij zijn in diepe rouw.’’

Verschillende bekende Nederlanders schrijven op Facebook een eerbetoon aan Barbara.

De zangeres verwierf bekendheid toen ze in 2012 meedeed aan The Voice of Holland. Twee jaar later bracht ze haar eerste album Nothing But Love uit.