Zo leer je nieuwe mensen kennen in Rotterdam

Met zo'n zeshonderdduizend Rotterdammers in de stad is het een drukke boel. Toch is het voor sommigen lastig om nieuwe mensen te leren kennen. Gelukkig zijn er een hoop manieren die de drempel verlagen om een gesprek met 'onbekenden' aan te knopen. Ben jij net in stad komen wonen en wil je nieuwe mensen ontmoeten? Of gewoon zin in gezelligheid? Met deze tips helpt Metro Rotterdam je op weg.

Borrelen bij Haagse Bluf

Elke dinsdagavond barst het van de gezelligheid in eet- en biercafé Haagse Bluf in Rotterdam. Via het sociale netwerk CouchSurfing wordt er namelijk iedere week een bijeenkomst georganiseerd. Zo'n 25 tot 45 mensen verzamelen zich dan in het café om te praten over van alles en nog wat. De groep is erg gevarieerd. Reizigers, expats, studenten en rasechte Rotterdammers: ze zijn er allemaal.

Spelletjes spelen met onbekenden

Als je graag spelletjes speelt, maar je vrienden het ganzenborden inmiddels zat zijn is de 'Rotterdam Board Games Group' echt een uitkomst. Via het sociale netwerk Meetup worden er meerdere keren per maand spelletjesavonden gehouden in de stad. Zo leer je nieuwe mensen kennen én kan je bordspellen spelen met mensen die het net zo leuk vinden als jij.

Koffie drinken met ondernemers

In ontbijt- en koffiebar Lilith komen iedereen maand ondernemers bij elkaar om met elkaar te praten. De bijeenkomst heet 'Open Coffee Rotterdam' en is speciaal bedoeld voor de ondernemers in de online industrie. Een slimme manier om je netwerk uit te breiden en je ervaringen te delen met andere ondernemers.

Socializen en sporten tegelijkertijd

Sporten gaat sommigen beter af in een groep. Moeite met het vinden van een hardloopmaatje? Maak dan eens kennis met de groep 'Running around Rotterdam'. Elke maandag rent een groep sportievelingen vijf kilometer door Rotterdam en daar kan jij aan meedoen. Er worden ook andere hardloopbijeenkomsten georganiseerd.

Samen Rotterdam vastleggen op de gevoelige plaat

Creatief aangelegd en verliefd op Rotterdam? Fotografeer de stad! Natuurlijk is het ook leuk als je foto's niet alleen verdwijnen op een harde schijf, maar ook worden gezien door anderen. De groep 'Street Photography Rotterdam' organiseert regelmatig bijeenkomsten om te praten over het vak en de straat op te gaan om mooie plaatjes te schieten.