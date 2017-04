Uit de hand gelopen grap: Wiedewietsaus écht te koop

Het begon als 1 aprilgrap, maar is nu echt op de markt: de Wiedewietsaus van Ter Marsch. Het befaamde Rotterdamse burgerconcept grapte een wietsaus te lanceren om hun nieuwe sauzenlijn onder de aandacht te brengen. De reacties daarop waren echter zo enthousiast dat de horecafamilie Ter Marsch besloot de saus daadwerkelijk te gaan verkopen. De nieuwe, biologische, saus is vanaf half april verkrijgbaar en aanvragen stromen nu al binnen.

Onderschat

„De grap is inderdaad een beetje uit de hand gelopen”, lacht Pim de Lange, mede-eigenaar van een van de Ter Marsch-zaken en bedenker van de grap (samen met collega Olaf Oldenburg). „We bedachten een hele gekke smaak om de andere sauzenlijn middels een 1 aprilgrap te promoten, maar hebben duidelijk onderschat hoe groot de animo voor die wietsaus zou zijn. De telefoon stond roodgloeiend en we bleven er maar facebookberichten en e-mails over krijgen. Toen hebben we besloten het ook gewoon maar te doen.”

Wietsaus

Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. „We moesten ons er flink in verdiepen, want je kunt niet zomaar een wietsaus maken. Daarnaast smaakt hennep nogal bitter en het moet natuurlijk wel lekker zijn.” De Wiedewietsaus wordt daarom gemaakt op basis van limoenmayonaise met hennepzaad, hennepzaadolie en rauwe cannabisbladeren. „Het is een hele frisse saus geworden. En je wordt er dus niet stoned van”, verzekert De Lange. „Wat een 1 aprilgrap al niet teweeg kan brengen.”