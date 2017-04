Rotterdamse Vivian derde bij pin-up contest in Vegas

De Rotterdamse Vivian Kramer Gezegd Freher is in Las Vegas derde geworden bij de Viva Las Vegas Pin-up contest. In de finale moest ze het opnemen tegen elf andere vrouwen van over de hele wereld. Twee Nieuw-Zeelandse dames gingen er met de eerste en tweede prijs vandoor.

Lege handen

„Wat een dag. Top drie uit 160 deelneemsters, huppa!”, schrijft ze op Facebook. Een verrassing, want ze had überhaupt niet verwacht geselecteerd te worden toen ze zich voor de grap inschreef voor de pin-upmissverkiezing. „Maar als ik er dan toch tegen alle verwachtingen in sta, wil ik niet met lege handen naar huis”, zei ze destijds tegen Metro. En dat hoeft ze gelukkig ook niet: ze mag een sjerp, kroon en trofee mee terug nemen. Als dat maar in haar koffer past...

De contest vond plaats tijdens het Viva Las Vegas Rockabilly Weekend. „Dit festival bezoeken stond al jaren op mijn bucketlist, dus dat ik er nu op deze manier bij kan zijn, is helemaal gaaf.”

Kramer is styliste en schreef eerder een pin-up stijlboek. Daarnaast runt ze haar eigen fotostudio Sugercoated Pictures in Rotterdam, waar ze fotoshoots verzorgt in in jaren 40/50/60-stijl. Via social media hield ze iedereen op de hoogte van haar avonturen in Vegas.