Rotterdammers positief ondanks verlies van Ajax

Honderden Feyenoord-supporters zagen ‘hun club’ zondag in Stadion Woudestein verliezen van Ajax. De Klassieker werd in het stadion van Excelsior, op initiatief van de Dutch CAA Foundation, op grote schermen uitgezonden. Hoewel de nederlaag voor de fans een teleurstelling betekent, hebben ze hun club niet voor niets op groot scherm het onderspit zien delven tegen hun rivaal. De opbrengst van het evenement komt namelijk ten goede aan onderzoek naar de vooralsnog ongeneeslijke hersenziekte CAA. En wat het vertrouwen in het kampioenschap betreft: daar doet deze uitkomst niets aan af. „We hebben er nog vertrouwen in.”

Herman den Blijker

„Dit is natuurlijk helemaal ruk. Maar het gaat wel goed komen, joh”, zegt tv-kok Herman den Blijker. „Het was een beladen wedstrijd, want zowel Feyenoord als Ajax wilde natuurlijk graag winnen. Ik vind dat we een zege wel hadden verdiend, maar we gaan nu niet lopen sippen. Je bent een Rotterdammer of je bent het niet, dus we geven de hoop niet op. Het was natuurlijk mooi geweest als ze hadden gewonnen, maar uiteindelijk is het een mooie dag voor de stichting en dat is waar het vandaag om draait. En alles kan nog.”

Elise Natte

„Ik heb weinig verstand van voetbal - 22 mannen in korte broekjes op het veld-, maar als Rotterdammer moet je natuurlijk voor Feyenoord zijn. Dan is deze uitslag wel een domper”, aldus supporter Elise Natte. „Ik had ze liever zien winnen, want dat gun ik ze, maar we kunnen dit verlies hebben. Dat we hier zijn voor het goede doel verzacht bovendien de pijn een beetje. Ondanks de nederlaag was het een mooie dag met mooie mensen. En vertrouwen moet je altijd blijven hebben, dus dat houden we erin. We staan immers nog altijd bovenaan.”

Lee Towers

„We gaan toch niet nu al opgeven?”, aldus zanger Lee Towers opgewekt. „Ja, we stonden in de eerste minuut meteen met 1-0 achter en Ajax zat goed in de wedstrijd, maar we hadden ook pech met Vilhena die niet mee kon doen en Jørgensen die uitviel. In deze fase van de wedstrijd heeft dat Feyenoord gewoon genekt. Gelukkig ging het hier vandaag niet alleen om de wedstrijd en hebben we aan het goede doel bijgedragen door hier te zijn. Dat maakt een hoop goed. En we staan nog altijd met drie punten voor. Hoewel we de hete adem van Ajax in onze nek voelen, kan het nog alle kanten op. We moeten blijven hopen.”

Diana de Baat

„Ook al ben ik geen héle fanatieke supporter en was ik hier vooral voor het goede doel, ik had wel verwacht dat Feyenoord zou winnen. Of nou ja, gehoopt. Verwacht is misschien een te groot woord. Dat we hebben verloren is dus wel een domper. Om de titel nog in de wacht te slepen, moeten we nu alles winnen en dat kon nog wel eens moeilijk worden. Toch geloof ik dat het nog best kan. Alles kan nog.”

Jan Dirk Stouten

„Ik had niet verwacht dat Feyenoord zou verliezen, maar bij vlagen zijn ze weggespeeld. Puur naar gisteren gekeken was het spel van Feyenoord zwaar ondermaats. Tegen Go Ahead Eagles moeten ze daarom laten zien dat dit slechts een incident was. De afwezigheid van Jørgensen was bepalend. Hij is belangrijk gebleken in de competitie. Als hij terugkomt, is het kampioenschap nog niet afgeschreven. Het gemis van Kongolo en Vilhena konden we ook niet opvangen. In plaats van de schaal met één hand vast te hebben, is dat nu met drie vingers. Anderen moeten er nog naar grijpen. En hoewel Ajax veel beter was, heb ik er nog oprecht vertrouwen in. Feyenoord heeft laten zien heel stabiel te zijn en die stabiliteit moet snel terugkomen.”