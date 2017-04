Reuzenrad 'The View' eerder weg uit Rotterdam

Een ritje maken in het 55 meter hoge reuzenrad naast de Markthal; het zou tot en met volgend weekend mogelijk zijn. Maar eigenaar Arend Harms heeft moeten besluiten om 'The View' vroegtijdig af te breken. De reden? Het verjaardagsdiner van de koning.

Arend Harms stond voor de tweede keer met zijn reuzenrad in de Maasstad. In het kader van Rotterdam viert de stad! kwam ‘The View’, het grootste mobiele reuzenrad van Europa, vorig jaar voor het eerst naar de stad. Het beviel zo goed dat liefhebbers ook dit jaar een ritje in het rad konden maken.

Koningsdag

De bedoeling was om ‘The View’ van zaterdag 11 maart t/m zondag 9 april te laten draaien, maar onverwacht was dit weekend al het laatste ritje. „De kermis op de Dam in Amsterdam is een week vervroegd”, vertelt Arend Harms. „Op dat evenement sta ik al heel wat jaren. Ik heb een economische keuze moeten maken en moest daarom in Rotterdam een week eerder dan gepland afbreken.”

De reden dat de Amsterdamse kermis eerder begint, heeft te maken met het verjaardagsetentje van Koning Willem Alexander. „Het zou van 14 t/m 29 april zijn, maar onlangs hebben we te horen gekregen dat de kermis dit jaar van 7 t/m 23 april is. De koning gaat namelijk voor zijn vijftigste verjaardag dineren in het Paleis op de Dam met zo’n 150 man die op 27 april ook vijftig worden. De gemeente wil dan geen zaken als een reuzenrad voor de deur hebben.”

Harms baalt enorm van deze ontwikkeling. „Ik had liever gehad dat de koning ergens anders was gaan eten. Ik sta nu met Koningsdag niet op de Dam en mis daardoor een goede dag. En in Rotterdam moet ik noodgedwongen de Marathon missen. Dat is ook een goed weekend.”

Tienduizend bezoekers

Ondanks het vervroegde vertrek uit de Maasstad heeft 'The View' wel veel bezoekers opgeleverd. „Exacte aantallen weet ik niet, maar er zijn zeker meer dan 10.000 mensen in het reuzenrad geweest.”



Harms komt volgend jaar graag terug naar Rotterdam. Waar precies, weet hij nog niet. „Ik heb begrepen dat er gebouwd gaat worden naast de Markthal, dus daar kan ik denk ik niet staan. Dat zou wel heel jammer zijn, want het is echt een mooie locatie.”



Nog even nagenieten? Bekijk hieronder een selectie van foto's van het reuzenrad.